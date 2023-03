Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“

Značku Walt Disney každý pozná ako tú, čo stojí za zrodom množstva úžasných filmov či zábavných parkov. Cesta jej zakladateľa za úspechom ale nebola vždy jednoduchá a to, na čom tvrdo pracoval, bolo neskôr poznačené aj rasizmom a sexizmom.

V článku sa dozviete aj: ako Walt Disney začínal svoju kariéru;

prečo ho jeho zamestnanci nenávideli;

čo takmer zničilo jeho spoločnosť;

prečo je jeho dielo poznačené sexizmom a rasizmom;

aké sú jeho najväčšie úspechy.

Kreslil a maľoval od štyroch rokov

Walter Elias Disney sa už od útleho veku rád venoval kresleniu a maľovaniu. Ako píše web The Famous People, mal len 4 roky, keď ho svet ilustrácií začal fascinovať viac než čokoľvek iné. Keď mal 12 rokov, holič sa rozhodol, že ho ostrihá zadarmo. Na výmenu chcel niekoľko Walterových kresieb, ktoré rozvešal v obchode. Okamžite pritiahli množstvo pozornosti, píše Mail Online.

Walterova rodina sa pomerne často sťahovala, no v Chicagu sa chopil príležitosti – keď mal 16 rokov, prihlásil sa na korešpondenčnú strednú školu. Po večeroch navštevoval kurzy v umeleckom inštitúte a zároveň popri štúdiu pracoval ako karikaturista, a tiež ako fotograf pre školský časopis. Počas prvej svetovej vojny sa rozhodol, že sa pridá k armáde. Tá ho ale odmietla, lebo ešte nemal 18 rokov. Napriek tomu istý čas pracoval vo Francúzsku a v Nemecku ako šofér sanitky pre Červený kríž.

V roku 1919 sa vrátil do Kansasu, kde príležitostne pracoval ako kreslič pre komerčné umelecké štúdiá. Podľa portálu Britannica sa práve v jednom z nich stretol s Ubom Iwerksom, talentovaným mladým umelcom, ktorý mal zásadný vplyv na celú Waltovu kariéru.

Stal sa obeťou podvodu

V roku 1922 si totiž Iwerks a Disney otvorili vlastné štúdio, neboli totiž spokojní s tým, ako ich umenie dovtedy napredovalo. Zaobstarali si aj kameru z druhej ruky a pustili sa do výroby jedno až dvojminútových videí, ktoré distribuovali miestnym kinám. Vytvorili aj sériu animovaných kreslených skečov s názvom Laugh-O-grams a pilotný film k sérii 7-minútových rozprávok, ktoré kombinovali hraný aj animovaný film Alica v krajine kreslených filmov.

Žiaľ, podobne ako množstvo iných velikánov, aj Disney sa stal obeťou podvodu (okrem toho, hovorilo sa o ňom, že je talentovaný umelec, no nie marketér) a v roku 1923 musel vyhlásiť bankrot. Avšak vďaka úspechu Alice v krajine kreslených filmov, s ktorým Disney spočiatku nerátal, si spolu s bratom Royom, ktorý bol neskôr jeho celoživotným partnerom, mohli otvoriť nové štúdio Disney Bros., tentoraz v Hollywoode, píše American National Biography.

Práve toto štúdio mu vynieslo úspech nevídaných rozmerov. Roy, ktorý predtým predával vysávače, sa staral o obchodnú stránku biznisu a Walt o tú kreatívnu. Podľa Mail Online však mal Disney aj svoju temnú stránku. Aj keď ho mnohí označovali za génia a vizionára, ktorý zmenil popkultúru, bol vraj nepríjemný, zákerný a za každú cenu si vždy chcel presadiť to svoje.

Mickey Mouse nebol jeho dielom

Aj k Iwerksovi, ktorý bol talentovanejší ako on, sa vedel správať naozaj kruto. Aby toho nebolo málo, nikdy mu nepripísal zásluhy za animovanú postavičku, ktorá ho preslávila vari najviac – Mickey Mousea. Mickey sa zrodil v roku 1928 po tom, ako Disney po konflikte s producentom Charlesom Mintzom prišiel o autorské práva na Šťastného králika Oswalda a rýchlo za neho potreboval náhradu. Mintz ho okrem toho pripravil aj o viacerých animátorov, ktorí pre Disneyho pracovali.

Hovorilo sa, že Mickey (pôvodne Mortimer) je jeho dielom a inšpiroval sa myšou, ktorú choval v Kansase ako domáceho miláčika, ibaže to bola lož. Pôvodnú skicu síce po brianstormingu vytvoril Walt, no nebola príliš dobrá a do prvej finálnej podoby ju vypracoval Iwerks. Vytvoril tiež prvý animovaný film Steamboat Willie s plne synchronizovaným zvukom.

Ako informuje Liveabout, diváci boli z Willieho, ale aj z Mickeyho, ktorému Disney prepožičal svoj hlas, nadšení. V roku 1929 ožili ďalšie postavičky, ktoré ľudia milujú do dnešného dňa, vrátane Goofyho, Pluta či Káčera Donalda. Vďaka novým technológiám boli o 2 roky neskôr už nielen čiernobiele, ale aj farebné a v roku 1932 získal Walt Disney prvé prestížne ocenenie za najlepší kreslený film. Celkovo ich počas života získal až 22. Disney si dokonca otvoril aj malú súkromnú zoologickú záhradu, aby jeho zamestnanci mohli študovať zvieratá naživo a vytvárať nové animované postavičky.

Snehulienkine orgie