Waffle z Belgicka, lievance z Ameriky a buchty spod Muráňa. Legendárne buchty obnovili dedičstvo slovenskej kuchyne

Buchty z Muráňa stelesňujú spomienky na domov a vôňu šíriacu sa z piecky, v ktorej sa dochrumkava pieklo sladké pečivo podľa tradičného a z generácie na generáciu odovzdávaného receptu. Na chvíľu sa zdalo, že ich receptúra ostane v zabudnutí starých kníh, no vďaka jedinečnému projektu Legendárne buchty – Zbojská a ich buchtomobilu, ich môže ochutnať čoraz viac ľudí v rôznych častiach Slovenska. No ich recept ostáva stále ukrytý a možno aj vďaka tomu chutia tak legendárne.

Je jedno, či máte radšej sladké alebo slané, toto lahodné pečivo je sladké aj slané zároveň. Chrumkavá kôrka ukrýva štedrú slivkovú, makovú, čučoriedkovú či bryndzovú alebo inú náplň. Za obnovením pečenia jedinečných buchiet z Muráňa stojí Terézia Falťánová, ktorá sa pôvodne venovala sprievodcovstvu na koňoch Na Zbojskách.

„Ku gastru som sa dostala cez buchty,“ začína svoje rozprávanie Terézia. Všetko začalo jedného dňa, keď stretla pána, ktorý vlastnil penzión, kde voľakedy tieto buchty piekli. „V čase, keď som sa s týmto pánom stretla, nikto tieto buchty nepiekol už približne tri roky. Pýtala som sa ho, prečo ich prestal piecť. Poznám ich odmalička, vedela som, že sú úžasné. Vždy, keď sme išli cez Muráň, tak sme sa zastavili na buchty,“ pokračuje.

Na začiatku pracovala Terézia s myšlienkou, že bude buchty nakupovať a predávať ich v jej obci, chcela tak iniciovať pokračovanie pečenia buchiet v pôvodnom hoteli. To sa jej však nepodarilo, preto prišla s nápadom, že legendárne buchty sa naučí piecť sama. „Opýtala som sa, či by ma ich naučili piecť. Po troch mesiacoch premýšľania súhlasili a zaučili ma do tajov buchiet z Muráňa,“ dodáva.

Terézia prezradila, že ‚tajný‘ recept na tieto buchty pozná v Muráni takmer každý, no napriek tomu, podľa jej slov, chutia v každej domácnosti inak. „Vyžaduje si to ozajstnú dôslednosť a predovšetkým, človek k tomu musí mať vzťah a robiť to s láskou, pretože inak buchty nie sú také, ako by mali byť. Je v nich cítiť náladu pekárky,“ prezrádza. A napriek tomu, že si ich môžu sami upiecť, nerobia to kvôli tomu, pretože sú náročné na prípravu. „Príprave buchiet sa venuje veľmi veľa času. Cesto je potrebné naozaj veľmi prepracovať,“ hovorí Terézia.

Tradičný recept, nové príchute

Pôvodné buchty boli naplnené až po okraj slivkovou marmeládou. Neskôr ich plnili aj makovou, či orechovou alebo tvarohovou náplňou. Legendárne buchty postupom času pridávali do svojej ponuky aj obľúbené čokoládové. „Inšpirujú nás aj samotní zákazníci, pre ktorých vieme pripraviť konkrétne príchute a kombinácie aj na objednávku,“ hovorí Terézia.

Ich ponuka sa mení spoločne so sezónou podľa dostupných surovín. Na jar pripravujú aj buchty plnené medvedím cesnakom a v lete napríklad ríbezľové. Snažia sa ľudí zaujať a ponúknuť im neustále niečo nové. Avšak v ich ponuke nájdete aj takzvané buchty-stálice, ktoré sú natoľko obľúbené, že sa nemenia.

Najobľúbenejšou buchtou v ponuke je podľa Terezy škvarkovo-slivková, ktorá však nie je úplne tradičná buchta spod Muráňa. „Túto kombináciu sme si vytvorili my sami. V Pohronskej Polhore sa kedysi piekli škvarkové taštičky so slivkovým lekvárom – tento recept sme spojili s muránskymi buchtami. Takto vznikla najobľúbenejšia legendárna buchta,“ vysvetľuje Terézia. To, že ľuďom najviac chutí, prezrádza aj fakt, že v ponuke napísanej na okne ich buchtomobilu dostala prvé miesto.

Na kolesách bližšie k ľuďom

Vďaka buchtomobilu, výstižne pomenovanému foodtrucku, môžu legendárne buchty prinášať do rôznych častí Slovenska a vy ich môžete nájsť na rôznych festivaloch či na námestiach. „Myslím, že ľudia sú dnes dosť pohodlní a majú radi, keď im donesiete niečo priamo k nim domov. S naším buchtomobilom sa môžeme dostať bližšie k ľuďom a tým pádom je pre nich najjednoduchšie sa k buchtám dostať. Nemusia kvôli nim ďaleko cestovať,“ prezrádza Terézia výhody buchtomobilu.

Foodtruck si však so sebou nesie aj určité nevýhody, ako napríklad to, že je náročný v plánovaní. „Musíme dopredu premýšľať o tom, kde budeme parkovať, kde budeme bývať, kde sa pripojíme k elektrine, odkiaľ zabezpečíme suroviny v prípade, ak by nám niečo chýbalo. Nemôžeme si so sebou vziať také zásoby ako máme na sklade v kamennej prevádzke,“ hovorí Terézia.

„Takmer vždy sa nám vyskytnú nejaké komplikácie, s ktorými sa musíme pasovať za jazdy,“ vysvetľuje, no dodáva, že aj napriek tomu vo foodtrucku plánujú pokračovať.

„Obľúbili sme si niektoré festivaly, ktoré navštevujeme pravidelne, no radi vyhľadávame aj nové miesta. Chodíme kade-tade po celom Slovensku.“ Baví ich spoznávať nové miesta a nových ľudí. Veľkou novinkou je, že plánujú otvoriť novú kamennú prevádzku v Banskej Bystrici.

Nie je to výrobok, ktorý vypľuje stroj

Každá jedna legendárna buchta, či už škvarková alebo maková, je jedinečná. Pri ich príprave pekárky miesia cesto vlastnými rukami, každý štvorček cesta naplnia a zabalia ľudské ruky. A ako už Terézia spomínala, je v nich cítiť náladu pekárky. „Keď si ľudia kúpia poctivý výrobok, zároveň podporia človeka, ktorý sa rozhodol robiť poctivú prácu.“

„Ľuďom sa zdá priveľa dať dve eurá za buchtu. Ale potom veľakrát idú o stánok ďalej a kúpia deťom cukrovú vatu v plastovom obale a takisto za dve eurá. Neuvedomujú si, čo je poctivý produkt, ktorého príprava niečo trvá a na prípravu ktorého sa musí vynaložiť určité úsilie,“ hovorí Terézia o výzvach, ktorým čelia pri poctivej práci. „Najväčší úspech máme na západnom Slovensku. Mám pocit, že tam ľudia najlepšie vedia oceniť tradičné poctivé výrobky,“ dodáva.

V tom, čo považuje za najväčšiu výzvu v podnikaní, má Terézia celkom jasno. „Najnáročnejšie na biznise, nie len v gastre, je podľa mňa zamestnávať ľudí pri súčasnom odvodovom zaťažení. Zamestnancov, žiaľ, nedokážeme oceniť tak, ako by si zaslúžili. Nedokážeme to utiahnuť.“

Kam sa chodí najesť Terézia?

„Ja osobne som dosť unavená z toho, že v takmer každej reštaurácii je v ponuke vyprážaný syr alebo bryndzové halušky či rezeň Gordon Blue. Preto sa snažím vyhľadávať miesta, kde mi vedia ponúknuť nejakú špecialitu šéfkuchára. Rada ochutnám vždy niečo nové. Keďže sme s Legendárnymi buchtami stále na cestách, nemám nejaké pravidelné miesto, ktoré by som stále navštevovala a vždy objavujeme nové reštaurácie. Na Slovensku sa určite dá dobre a kvalitne najesť. Napríklad u nás, Na Zbojskách, v Salaši Zbojská varia veľmi dobre. V Lučenci je reštaurácia Ventura, kde varia z veľmi kvalitných surovín, dokonca majú vlastnú farmu,“ hovorí.

Takto chutia Legendárne buchty – Zbojská

Cena: 3 €

Dozlatista upečená, chrumkavá zvonku, jemná a nadýchaná uprostred. Slané pečivo s malými kúskami škvarkov doplňuje sladký slivkový lekvár, ktorým sa nešetrí. Ich vôňa a chuť vás presvedčia, že naozaj ide o legendu! Keď sa zahryznete, nádherne to pod zubami zachrume. Je zvláštne byť natoľko rozčarovaný z jednej buchty, no práve v jej zdanlivej jednoduchosti – v minime ingrediencií – spočíva to majstrovské kúzlo, ktoré poznajú len Legendárne buchty. Sú také výborne, že parkrát som už navštívila zopár gastro festivalov práve kvôli ním.