Vytvoril 20-miliardovú spoločnosť, jeho meno nepozná takmer nikto: Zakladateľ Tesca zo skromných pomerov vybudoval impérium

Pôsobnosť obchodného reťazca Tesco ďaleko prerástla hranice britských ostrovov a v súčasnosti patrí medzi najväčšie nielen na Slovensku, ale aj na svete. Príbeh tejto známej značky začal v skromných podmienkach syn poľského imigranta v prvej polovici 20. storočia. Jeho meno bolo John Edward Cohen.

Tento, pre mnohých stále neznámy obchodník, sa narodil pod menom Jacob Cohen v októbri 1898 v Londýne. Bol synom židovských imigrantov z Poľska a ako uvádza portál encyclopedia.com, jeho prvé pracovné skúsenosti boli v otcovej krajčírskej firme. Tínedžerské kroky ho nasmerovali do britských vojenských vzdušných síl, známych pod skratkou RFC, kde spomínané krajčírske schopnosti využíval. Po skončení prvej svetovej vojny dostal tzv. demobilizačný bonus, ktorý v podstate nakopol vznik jedného z najväčších obchodných reťazcov súčasnosti.

V článku sa dozviete: ako vznikol názov Tesco;

aký príbeh sa skrýva za touto značkou;

akú mal zakladateľ Tesca filozofiu;

čo ho formovalo do súčasnej podoby.

Ako uvádza portál ICMR, išlo o sumu vo výške 30 libier, ktorú Cohen investoval do stánku s potravinami. Ten si otvoril v roku 1919 a predával v ňom prebytočné potraviny s filozofiou, že lacné jedlo si môže zaobstarať každý. Netrvalo dlho a šikovný Cohen postupne prebral aj ďalšie stánky, v ktorých najprv pracovala výlučne jeho rodina, no neskôr museli pre zvyšujúci sa počet stánkov prijať aj „cudzích“.

Web Companies History píše, že značka Tesco sa prvý raz na trhu objavila v roku 1924, keď familiárne známy Jack Cohen kúpil zásielku čaju od Thomasa Edwarda Stockwella, vyrobil vlastné štítky a začal ho predávať v stánkoch. Konkrétne išlo o produkt Tesco Tea, pričom názov Tesco spájal iniciály Stockwella (Tes) a prvé dve písmená Cohenovho priezviska (Co).

Prvé kamenné predajne

Hlavnou motiváciou otvorenia prvých kamenných predajní bol fakt, že expanzia podnikania vo forme trhového predaja bola ťažko zrealizovateľná a obchodníci boli nespoľahliví. V roku 1929 sa tak otvorila prvá predajňa v londýnskom Edgware a Cohen do nich podľa oficiálneho webu Tesco lákal zákazníkov na zaujímavé produkty za bezkonkurenčné ceny. Medzi takýto tovar patril aj jeden z mála značkových produktov – čaj Tesco Tea.

Zakladateľ Tesca bol odvážny vizionár, ktorý často podstupoval rôzne obchodné riziká. Dôležitým krokom v rámci expanzie bolo zriadenie vôbec prvého moderného skladu potravín v krajine, pričom Cohen zarobené peniaze investoval do ďalších nehnuteľností. Do roku 1939 sa mu podarilo podľa dostupných zdrojov otvoriť približne 100 obchodov Tesco a stal sa aj priekopníkom v rámci vzniku obchodných centier, v ktorých sa reťazec zvykol objavovať medzi prvými a tie mu tiež pomohli pri masívnom rozrastaní.

Zásadný prínos do zážitku z nakupovania

Kým väčšina biznisov utrpela vypuknutím druhej svetovej vojny devastačné straty, Tesco na čele so šikovným Cohenom zvládlo aj toto náročné obdobie. Dokonca sa počas tejto smutnej etapy zaviedol v rámci filozofie rovnosti v reťazci prídelový systém, vďaka ktorému mali na potraviny všetci rovnaký nárok. Krátko po skončení vojny sa Cohen vybral do USA, kde skúmal tamojší obchodný trh a vrátil sa s myšlienkou, ktorá zmenila všetky dovtedajšie nákupné zvyky.

Koncept samoobslužných predajní síce Cohen poznal už dlhšie, no bol voči nemu skeptický a bál sa reakcie britských spotrebiteľov. Jeho výlet do USA mu však ukázal benefity moderného štýlu nakupovania naplno. Prvé takéto predajne sa otvorili v rokoch 1946 a 1947, pričom sa spočiatku síce stretli so zmiešanými reakciami, no pod taktovkou Cohenovho zaťa sa rýchlo etablovali, vďaka čomu Tesco opäť prudko rástlo a pohlcovalo konkurenciu.