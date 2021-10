Opatrenia konzília odborníkov: V čiernych okresoch sa pre očkovaných nič nemení, uvidí sa po Dušičkách

Dnes zasadalo konzílium odborníkov, ktoré sa venovalo rôznym témam spojeným s pandémiou koronavírusu na Slovensku. Odborníci riešili napríklad aj zjemňovanie opatrení v čiernych okresoch. Pripomenuli, že očkovanie je ten najdôležitejší nástroj, aký k dispozícii máme.

Po rokovaní informovali Elena Prokopová- hlavná odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu, Alena Koščálová- primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny UNB-Kramáre a Matej Mišík- riaditeľ Inštitútu zdravotnej analýz MZ SR.

Konzílium odborníkov nenavrhuje reštrikčné opatrenia počas sviatkov

Konzílium odborníkov si nemyslí, že nateraz je potrebné COVID automat upraviť a ani to, že by bolo potrebné v súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami prijímať reštrikčné opatrenia. Dôverujú tomu, že ľudia budú zodpovední.

Odborníci odporúčajú ľuďom počas budúceho víkendu zvážiť cestovanie na hroby alebo návštevu príbuzných najmä v bordových a čiernych okresoch. Otázku COVID automatu otvoria zrejme po sviatkoch. V prípade, že sa niekto rozhodne cestovať do iných okresov, mal by zvážiť návštevu cintorína v iných dňoch ako počas budúceho predĺženého víkendu.

Konzílium odborníkov radí ľuďom, aby mali rúška aj v exteriéri, ak na danom mieste bude veľa ľudí. Taktiež odporúčajú cestovať individuálnou dopravou. Ľuďom odporúčajú vyhýbať sa napríklad aj preplneným obchodným centrám.

Spúšťajú registráciu na 3. dávky

Od pondelka sa spúšťa registrácia na 3. dávku vakcíny pre ľudí nad 55 rokov s chronickými ochoreniami a pre ľudí, ktorí pracujú v rizikových povolaniach. Momentálne sa registrujú seniori s ochoreniami, zdravotníci a zamestnanci DSS. Ministerstvo zdravotníctva SR umožní očkovanie treťou dávkou aj tým ľuďom, ktorí sú plne zaočkovaní, a zároveň prekonali ochorenie COVID-19.

Dôvodom je vysoký záujem tejto skupiny ľudí o dodatočnú tretiu dávku. Odborníci zvážili, že v prípade asymptomatického priebehu ochorenia a v prípade, že bolo ochorenie prekonané pred viac ako 12 mesiacmi, má tretia dávka pre týchto ľudí zmysel.

Koronavírus sa v súčasnosti šíri najmä medzi mladšími ľuďmi, konkrétne stredoškolákmi, ktorí ďalej šíria nákazu v domácnostiach. Uviedol to na tlačovej besede po rokovaní konzília odborníkov riaditeľ Inštitútu zdravotnej analýz Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík.

Mišík médiá informoval aj o tom, že za september bolo hospitalizovaných približne 1 200 pacientov, ktorí priemerne strávili v nemocnici osem dní. Umelú pľúcnu ventiláciu si v septembri vyžadovalo 167 pacientov, títo ľudia v priemere strávili v nemocnici 13,5 dňa. Zdôraznil tiež, že je badať výrazný benefit v rámci očkovania. „Vo vekovej skupine 70 rokov je vidno, že efekt očkovania je až desaťnásobný”. To znamená, že očkovanie desaťnásobne znižuje riziko, že pacient bude potrebovať umelú pľúcnu ventiláciu.

Ostatní členovia domácnosti s nakazeným človekom musia ostať v karanténe 15 dní

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová v rámci tlačovej besedy po rokovaní konzília odborníkov zopakovala pravidlá dodržiavania desaťdňovej karantény v prípade nakazenia sa niektorého člena domácnosti, napríklad dieťaťa. „Domácnosť je s ním v karanténe, a to päť plus 10 dní z toho dôvodu, že takéto dieťa v domácnosti môže spolubývajúcich nakaziť počas piatich dní. Čiže týchto ľudí nemôžeme testovať hneď na druhý deň,” vysvetlila Prokopová.

Dodala tiež, že zaočkovaní členovia domácnosti, v ktorej je niekto nakazený, majú výnimku z karantény. Mali by však dodržiavať zvýšené protiepidemické opatrenia. Takisto majú možnosť sa dať na piaty deň od posledného kontaktu z nakazeným otestovať, pričom test je dôležitý najmä vtedy, ak na sebe spozorujú nejaké klinické príznaky ochorenia.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský už v utorok avizoval, že nevylučuje zmenu COVID automatu ani výhody pre očkovaných. Zdôraznil však, že výhody ani nesľubuje. Informoval, že v utorok o COVID automate hovoril aj s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom. Jeho prehodnotením sa dnes zaoberalo konzílium odborníkov.

Lengvarský si myslí, že nateraz je predčasné hovoriť o výsledku. „Tie opatrenia, ktoré tam sú, mali nejaký dôvod,“ uviedol s tým, že možné úľavy pri poskytovaní služieb zaočkovaným napríklad v čiernych okresoch by radšej ponechal na odborníkov. Ak ich odobria, bude sa ich snažiť zaviesť do praxe.

Opatrenia sa pre očkovaných v čiernych okresoch meniť nebudú

Ako však informovala po zasadnutí Koščálová, konzílium sa zhodlo, že zatiaľ sa opatrenia meniť nebudú. Čierne okresy odzrkadľujú to, v akom stave je pandémia regionálne. Koľko máme denne pozitívnych prípadov, koľko ľudí sa dostáva do nemocníc a aj to, koľko ľudí je zaočkovaných. Momentálne je situácia v týchto okresoch taká vážna, že opatrenia sa ani pre očkovaných zjemňovať nebudú. Uvidí sa však po Dušičkách, ako sa situácia ďalej vyvinie.