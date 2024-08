Vyhlásenie bývalých ministrov: „Kroky vedenia sú snahou o normalizáciu. Kultúra je priestor slobody, pestrosti a tolerancie

Kultúra je priestor slobody, pestrosti, tolerancie a kooperácie. Zhodujú sa na tom bývalí ministri kultúry, ktorí v spoločnom vyhlásení odmietajú filozofiu a „normalizačné snahy“ súčasného vedenia ministerstva.

Pod textom podpísaní Ladislav Snopko, Milan Kňažko, Rudolf Chmel, Marek Maďarič a Silvia Hroncová priznávajú, že boli ministrami v rôznych obdobiach a mali rôzne politické východiská, zhodne sa však stavajú proti krokom súčasnej ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Tie sú podľa nich snahou znormalizovať kultúru. „Degradujú odbornosť, likvidujú autonómiu kultúrnych inštitúcií a falošne rozdeľujú spoločnosť na normálnych a nenormálnych,“ upozornili bývalí ministri kultúry.

Slovenská a žiadna iná

Nesúhlasia zároveň s vymedzovaním toho, aká má byť slovenská kultúra. Za pomýlené považujú vyhlásenie o tom, že „kultúra slovenského ľudu má byť slovenská, slovenská a žiadna iná“, poukazujú pritom na to, že slovenská kultúra stojí na fundamentoch helénskych a židovsko-kresťanských. „Aj to boli kedysi cudzie vplyvy a dnes sú súčasťou našej identity. Nie skanzen uzavretý do seba, ale otvorenosť svetu a rozmanitosť musia zostať vlastnosťami našej kultúry,“ dodávajú.

Kritizujú aj „návrat k normálnosti“, ohlasovaný generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva Lukášom Machalom, ktorý za ministerstvo prehlásil, že „nič, čo vybočuje z normy, nebudeme podporovať“. Podľa bývalých ministrov však kultúra vždy normy prekračovala. „Pretože sa prirodzene vyvíjala, pretože je tvorivá a inovatívna, pretože musí prekvapovať, provokovať a byť podvratná ku konvenciám aj k moci,“ uviedli exministri kultúry.

Sú znepokojení

Znepokojuje ich, že slová súčasného vedenia rezortu sa už pretavili aj do praxe vrátane rozhodnutí i zmien legislatívy. „Ich výsledkom je deštrukcia a politické ovládnutie dôležitých a dobre fungujúcich kultúrnych a verejnoprávnych inštitúcií prostredníctvom odstraňovania ľudí reprezentujúcich odbornosť a tvorivú slobodu,“ skonštatovali bývalí ministri kultúry. Zároveň podporili vyhlásenie a protest platformy Otvorená Kultúra i všetkých kultúrnych organizácií, ktoré sa k nemu pridali.

Proti krokom Ministerstva kultúry (MK) SR protestovali v pondelok (12. 8.) v Bratislave tisíce ľudí. Protest organizovala občianska platforma Otvorená Kultúra s ďalšími kultúrnymi organizáciami. Účastníci protestu požadujú odstúpenie alebo odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva Lukáša Machalu a napravenie chýb, ktoré podľa organizátorov na MK urobili.

Protest organizátori zvolali po odvolaní riaditeľa Slovenského národného divadla Mateja Drličku a riaditeľky Slovenskej národnej galérie Alexandry Kusej. Oboch minulý týždeň ministerka odvolala, odôvodnila to ich manažérskymi zlyhaniami.

Reagujú aj univerzity

Z verejného priestoru sa postupne vytráca kultúra dialógu a úcta a rešpekt k názorovým oponentom. Znepokojenie a obavy z aktuálnej spoločenskej situácie vyjadrili rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček, rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) Oliver Moravčík, predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík a predseda Učenej spoločnosti Slovenska Jozef Noga. TASR o tom informovala Barbora Tancerová z oddelenia vonkajších vzťahov UK.

„Tieto hodnoty, podľa nášho názoru, v poslednom období prudko degradujú a sú nahradzované dehumanizáciou, nerešpektovaním základných postulátov odbornej polemiky, budovaním obrazu dvoch nezmieriteľných táborov, príslušnosťou ku ktorým je meraná odbornosť či neodbornosť, pravda a lož, slušnosť a vulgarita,“ uviedli vo vyhlásení. Sú presvedčení, že ďalšie pokračovanie tejto trajektórie bude pre slovenskú spoločnosť zničujúce.

Vyzývajú preto všetkých, ktorí majú právo rozhodovať, verejné inštitúcie, médiá aj osobnosti verejného života, aby uvážili dosah a vplyv svojich vyjadrení a činov a aby zvažovali obsah verejného diskurzu, no i jeho formu. Jedine vecný dialóg podložený faktami podľa nich stimuluje odbornú polemiku.

Ako doplnili, iba rešpektovanie názorov iných môže viesť k spoločnosti, ktorá znesie atribúty slušnosti, bezpečnosti a kultúrnosti. Apelujú na dodržiavanie princípov profesionality a odbornej starostlivosti pri spravovaní vecí verejných, ako aj na úctu k menšinovým názorom a právam.