Vraj sme mali prísť, tak som tu: Šimečka sa nečakane hlási z Kyjeva, chce otvoriť dvere, ktoré Robert Fico zabuchol

Michal Šimečka, líder Progresívneho Slovenska (PS), sa aktuálne nachádza v Kyjeve. Podľa jeho vlastných slov ho tam čakajú dôležité rokovania.

Upozornil na to v príspevkoch na sociálnych sieťach, kde uviedol: „Je piatok. Vraj sme mali prísť, tak som tu. Pozdravujem vás z Kyjeva, kde dnes prišla silná delegácia politikov a političiek PS. Čakajú nás dôležité rokovania. Náš cieľ je jasný – znovu otvoriť dvere, ktoré Robert Fico zabuchol svojimi agresívnymi výpadmi. Slovensko a Ukrajina sú blízkymi partnermi a vedia si navzájom veľmi pomôcť. Držte palce, už čoskoro vám povieme viac!“

Práve dnes bol do Kyjeva pozvaný aj slovenský premiér Robert Fico, ktorého veľmi stručne zavolal na stretnutie ukrajinský prezident po tom, ako mu Fico napísal list, v ktorom žiadal riešenie situácie s tranzitom ruského plynu cez ukrajinské územie. Volodymyr Zelenskyj na to reagoval prostredníctvom sociálnej siete X, kde napísal „Ok. Príďte v piatok do Kyjeva“. Včera však Fico pre médiá vyhlásil, že sa snaží nájsť iný termín stretnutia.