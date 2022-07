Vo Wu-chane má milión ľudí lockdown kvôli štyrom prípadom covidu. Platí tam nulová tolerancia vírusu

Čínske úrady zaviedli lockdown pre takmer milión ľudí na predmestí čínskeho Wu-chanu, kde sa po prvý raz objavila nákaza novým koronavírusom. Ako informuje spravodajský portál BBC, obyvateľom Ťiang-sia nariadili, aby tri dni zostali doma po tom, ako tam zaznamenali štyri asymptomatické prípady COVID-19.

Článok pokračuje pod videom ↓

Čína naďalej uplatňuje stratégiu „nulovej tolerancie covidu“, vrátane masového testovania, striktných pravidiel izolácie a lokálnych lockdownov. To síce viedlo k nižšiemu počtu úmrtí ako v iných krajinách, no vyvoláva to čoraz silnejšiu opozíciu od ľudí i podnikateľov, ktorí musia čeliť mnohým obmedzeniam.

Pravidelne testujú 12 milión obyvateľov

Pravidelné testovanie vo Wu-chane, ktorý má 12 miliónov obyvateľov, odhalilo pred dvoma dňami dva asymptomatické prípady a následné trasovanie ukázalo ďalšie dva. Krátko na to zaviedli úrady lockdown.