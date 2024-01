Vlakom do Chorvátska sa tento rok známym dopravcom nedostanete, pretože ho zrušil. Takúto má náhradu

Letné vlaky na dovolenku do Chorvátska boli v posledných rokoch mimoriadne populárne. Jazdili niekoľkokrát do týždňa a využiť ich ako prepravu do dovolenkovej destinácie sa rozhodli tisícky turistov, dokonca aj tí zo Slovenska. Žltý dopravca, ktorý ich prevádzkoval, sa ale rozhodol s ich vypravovaním skončiť.

Spoločnosť Regiojet informovala cestujúcich, že tento rok svoje vlaky do Chorvátska nevypraví, všimol si spravodajský portál českej televízie Nova.

Stopka pre vlaky do Chorvátska

„Vlak do Chorvátska tento rok jazdiť nebude. Táto linka bola jednou z najdlhších v Európe, prechádzala viacerými štátmi a kvôli výlukám mala isté riziká meškania. Preto sme sa rozhodli presmerovať kapacitu vlakov na iné spojenia,“ uviedla pre TN.cz hovorkyňa spoločnosti Regiojet, Alexandra Janoušek Kostřicová.

Cestujúcim ale pripravila alternatívu. Do Chorvátska totiž budú jazdiť autobusy, ktoré budú počas letných prázdnin vyrážať na cestu každý deň, v júni a v septembri trikrát týždenne.

Spojenia presmerovali na Ukrajinu

Čo sa týka vlakov, ktoré pôvodne jazdili do Chorvátska, tie Regiojet od decembra 2023 presmeroval na Ukrajinu – jazdia z Prahy.

Okrem už zavedeného nočného spojenia do poľského mestečka Przemyśl, na ktoré nadväzujú spoje do Ľvova a ďalej na Ukrajinu, Regiojet predĺžil tiež linku, ktorá pôvodne končila v Košiciach. Po novom tak konečnou zastávkou bude ukrajinské mesto Čop.

Uplynulý rok do chorvátskeho Splitu v spolupráci s rakúskymi železnicami prepravovala aj Železničná spoločnosť Slovensko. Linku bude prevádzkovať aj tento rok.