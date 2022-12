Vláda dá každej domácnosti 3-tisíc eur na pomoc s energiami. Cena elektriny sa nezvýši, plyn a teplo pôjdu mierne hore

Ceny elektriny pre domácnosti sa v budúcom roku nebudú zvyšovať. Plyn zdražie v priemere o 15 %. Zvýši sa aj cena tepla od veľkých teplárenských firiem, a to v priemere tiež o 15 %. Na tlačovej besede o tom informoval predseda vlády Eduard Heger. Ak by vláda neprijala mimoriadne opatrenia, domácnosti by podľa premiéra zaplatili na energiách v budúcom roku o 6 miliárd eur viac.

V priemere 3-tisíc na domácnosť

Ako povedal na tlačovej besede minister financií Igor Matovič, štát pomôže v boji s drahými energiami dvoma spôsobmi. Priamymi štátnymi dotáciami dodávateľom energií a kontraktom so Slovenskými elektrárňami, vďaka ktorému dodajú domácnostiam silovú elektrinu za zastropovanú cenu na úrovni zhruba 61 eur za megawatthodinu. „Pomoc štátu je tak tých spomenutých 6 miliárd eur. V priemere 3-tisíc eur na slovenskú domácnosť,“ dodal Matovič.

Ak by podľa vlády nezasiahla sila štátu, regulované ceny elektriny pre domácnosti v budúcom roku v priemere zvýšili o 380 %, plyn o 225 % a teplo o 80 %. Domácnosti nemusia podľa ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka pre vládou avizované budúcoročné ceny energií urobiť nič. Minister však odporúča domácnostiam, aby sa so svojimi dodávateľmi dohodli na výške preddavkov za energie.

Všetko je v rozpočte

Miliardy eur na boj s drahými energiami sú už podľa premiéra zakomponované v štátnom rozpočte. „Toto všetko už je v rozpočte,“ zdôraznil Heger, ktorý znova apeloval na parlament, aby schválil návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. „Kto nezahlasuje za rozpočet, ohrozuje túto pomoc,“ doplnil Krajniak.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už avizoval, že cenové konania stále prebiehajú a definitívne ceny energií by sme sa mali dozvedieť koncom roka. „Cenové konania o budúcoročných regulovaných cenách elektriny, plynu, tepla a vody pre domácnosti a malé podniky na úrade stále prebiehajú. ÚRSO nikdy vopred nekomentuje výsledok cenových konaní, aby neohrozil ich legitimitu. Predpokladáme, že definitívne budú ukončené do konca tohto roka,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.