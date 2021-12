Vláda čiastočne uvoľnila pravidlá, zákaz vychádzania bude len v noci. Dohodli sme Vianoce, povedal Kollár

Predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár odchádza spokojný z utorkového rokovania vlády, kde sa zúčastnil na diskusii o úprave pandemických opatrení.

Detaily dohody, ktorá sa zrodila, uviesť nechcel. Odkázal na oficiálne informácie predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO). Prezradil však, že prevádzka reštaurácií zatiaľ predmetom úpravy nie je.

“Dohodli sme režim na Vianoce,” potvrdil Kollár bez detailov. Úprava sa má týkať aj možnosti pre šport a športovanie detí, rovnako spresnenia nariadení pre prevádzky.

Vláda v utorok od desiatej rokuje, zatiaľ neprerokovala všetky body, ktoré má v programe. Okrem nich sa ministri zaoberajú aj úpravou protipandemických opatrení a uvoľňovania obmedzení. Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) chce napríklad dosiahnuť explicitnú úpravu, ktorá umožňuje prevádzku múzeí, galérií a knižníc v režime OP.

Od piatka 17. decembra bude zákaz vychádzania platiť len v čase od 20.00 do 5.00 h. Výnimkami z nočného zákazu vychádzania bude napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov. Rovnako výnimka platí aj na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného či na vycestovanie do zahraničia. V utorok o tom rozhodla vláda.