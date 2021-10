Vírus sa šíri veľmi rýchlo, situácia sa zhoršuje. Denne bude pribúdať aj 3-tisíc pozitívnych, porastú aj úmrtia

V boji s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 by mali zdravotníkom a hygienikom opäť pomôcť aj príslušníci ozbrojených síl. Na návrh Ministerstva zdravotníctva SR to na dnešnom rokovaní odsúhlasila vláda. Rezort zdravotníctva navrhol využitie vyčlenených príslušníkov v počte do 500. Posilniť by mali vybrané regionálne úrady verejného zdravotníctva a vybrané zdravotnícke zariadenia.

Pomoc sa má týkať organizačnej, administratívnej a zdravotníckej podpory, poskytovať sa má do 31. decembra tohto roka. Podrobnosti poskytovania pomoci budú predmetom vzájomnej dohody medzi kontaktnými miestami na strane Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva obrany SR.

Na zavedenie núdzového stavu nie je vôľa

O opätovnom zavedení núdzového stavu na Slovensku sa predstavitelia vlády na dnešnom rokovaní nerozprávali. Médiám to povedal minister vnútra Roman Mikulec s tým, že o prípadných obmedzeniach počas Sviatku všetkých svätých bude diskutovať s policajným prezidentom a ostatnými relevantnými osobami. Podľa Mikulca budú hovoriť predovšetkým o tom, či bude vláda prijímať nejaké opatrenia nad rámec tých, ktoré platia v súčasnosti. Minister si však nemyslí, že bude v danom období zavedený zákaz cestovania medzi okresmi.

V čiernej fáze by mal byť vyhlásený núdzový stav, ten by však mal byť vyhlásený na potreby obmedzovania pohybu aj v bordových okresoch, stále však vyhlásený nebol. V čiernych okresoch má platiť zákaz vychádzania po 21. hodine s výnimkami a už aj zákaz cestovania medzi okresmi. Pohyb však zatiaľ obmedzený nijako nebude, keďže na prijatie núdzového stavu nie je politická vôľa.

Aktuálna epidemiologická situácia

Epidemiologická situácia sa za posledné dni zhoršuje. Koronavírus sa už vo väčšine okresov šíri komunitne a veľmi rýchlo. Keďže pozitivita testov je vysoká, vyplýva z toho, že netestujeme dostatočne a hygienici už nestíhajú dohľadávať všetky kontakty pozitívnych. Najhoršia situácia je na východe a severe Slovenska. Len vďaka vysokej miere očkovanosti seniorov ostávajú niektoré okresy na západe a juhu v oranžovej farbe.

Minister Lengvarský na úvod vyjadril podporu celému sektoru zdravotníctva. Ak bude v nemocniciach viac ako 1 000 pacientov, zdravotníci opäť získajú covidové príplatky. Téme financovania zdravotníckeho systému sa chce venovať v spolupráci aj so zástupcami zdravotníkov.

Riaditeľ Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík uviedol, že máme takmer 2 000 pacientov denne, do nemocníc prijímame viac pacientov, na umelej pľúcnej ventilácii je približne 100 pacientov. Najviac prípadov je naďalej vo vekovej skupine školopovinných detí. Od začiatku roka bolo identifikovaných okolo 9-tisíc prípadov, očakávala sa však horšia situácia, to sa však nenaplnilo.

Čo sa okresov týka, sú mimoriadne veľké rozdiely medzi regiónmi. Najvyššie počty sú vo Svidníku, Bardejove a Starej Ľubovni. Už sa blížia k maximám z 2. vlny. Do nemocníc sa prijíma cca 100 pacientov denne, v neprospech neočkovaných. V ľubovnianskej nemocnici je už kapacita naplnená na 90 %. Za uplynulý týždeň sa zaočkovalo okolo 12-tisíc ľudí prvou dávkou, čo je mierny pokles. Stále platí, že seniori sa očkujú málo.

Už v 10 okresoch sú opatrenia miernejšie, a to kvôli dobrej zaočkovanosti ľudí nad 75 rokov, a teda majú prvého žolíka. V opačnom prípade by platili prísnejšie opatrenia a okresy by neboli v oranžovej ale v červenej farbe. Žilina by bola napríklad bordová a nie červená.

Predpokladá sa, že prípadov bude až 3-tisíc denne, do nemocníc príde 150 až 250 pacientov denne. Úmrtia za mesiac október budú na hodnotách okolo 450 až 550, ide o 10 % nadúmrtnosť kvôli covidu. Čo sa týka opatrení na dušičky, cestovanie sa zrejme obmedzovať nebude. Podrobnosti však zverejnia dodatočne. Núdzový stav sa zatiaľ zavádzať nebude, minister Lengvarský oznámil, že nechce zavádzať prísne reštrikcie pre celé Slovensko a nie je na to ani politická vôľa. Skôr vyzval na dodržiavanie všetkých opatrení.

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu

Od pondelka (18. 10.) bude podľa COVID automatu v stupni ostražitosti (oranžové okresy) 15 okresov. Máme aj viac červených okresov, tých bude 37. V čiernej farbe máme prvé okresy, bude ich 5. V stupni monitoringu (zelená farba) nemáme už ani jeden okres. Zvýšil sa počet bordových okresov, a to na 22.

V stupni ostražitosť budú okresy (oranžová farba):

okres Bratislava I.-V., okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Komárno, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Šaľa, okres Senec, okres Topoľčany, okres Trnava,

V I. stupni ohrozenia (červená farba):

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Brezno, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Levice, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Senica, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen,

V II. stupni ohrozenia (bordová farba):

okres Bytča, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Humenné, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Skalica, okres Snina, okres Stropkov, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Žiar nad Hronom,

V III. stupni ohrozenia (čierna farba):

okres Bardejov, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník;

Školy ostanú otvorené aj v čiernych okresoch

Školy budú otvorené naďalej aj v čiernych okresoch, ktorých bude od pondelka 18. októbra päť. Potvrdil to po štvrtkovom rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS)

“Všetky školy pre žiakov vo všetkých okresoch sú stále otvorené. Zatvárať sa budú len na základe pozitívnych prípadov individuálne jednotlivé triedy,” vysvetlil minister školstva. Aktuálne sa v školách prezenčne vzdeláva 95,1 % žiakov, k utorku (12. 10.) sa vzdelávalo 4,9 % dištančným spôsobom. “Niekde okolo troch percent žiakov sa vzdeláva online a jedno percento rozdelene, a to buď cez konzultácie cez telefón, alebo na základe pracovných listov a osobných kontaktov,” povedal ešte pred rokovaním vlády SR minister školstva.