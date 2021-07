Obesili ho za vraždu malej dcéry, bol nevinný. Skutočný vrah zabíjal ďalej, predstieral, že vykonáva potraty

O tom, či je trest smrti adekvátnym za spáchanie ťažkých zločinov alebo nie, sa už viedlo množstvo diskusií. Čo však v prípade, ak postihne niekoho, kto čin, z ktorého je obvinený, skutočne ani nespáchal? Prípad na smrť nespravodlivo odsúdeného Timothy Evansa viedol k prehodnoteniu justície a napokon dopomohol k zrušeniu trestu smrti vo Veľkej Británii. Celkovo sa považuje za jeden z najväčších omylov v novodobej histórii, pri ktorom prišiel o život nevinný človek.

Ak ste si doteraz predstavovali, že súd môže rozhodnúť o ukončení ľudského života až po dôkladnom preskúmaní všetkých dôkazov či faktov a poriadnom prešetrení celého prípadu, v minulosti to úplne takto nefungovalo.

Odsúdili ho na smrť za pár minút

Rozsudok smrti obesením mužovi menom Timothy Evans bol podpísaný v priebehu troch dní, počas ktorých sa mu venovalo dokopy iba niekoľko minút. Bola to však obrovská chyba, ktorá vyvolala škandál a už sa nedala vrátiť späť. Upozornila však na ďalšiu krutú stránku, ktorú so sebou trest smrti prinášal.

Začali nový život na adrese Rillington Place

Timothy sa narodil vo Walese 20. novembra 1924 do chudobnej rodiny. Už ako dieťa ho trápili zdravotné ťažkosti, čo mu robilo problémy so získaním potrebného vzdelania v škole. Pretrvávali až do jeho dospelosti a ukázali sa ako prekážka napríklad pri práci v uhoľných baniach, ktorej sa venoval. Okrem toho mal problémy aj s čítaním alebo písaním a aj v dospelosti sa o ňom hovorilo, že je na tom mentálne ako na úrovní chlapca zo základnej školy.

Pozitívne svetielko do jeho zdanlivo pochmúrneho života vniesla Beryl Susanna Thorley, ktorú si zobral v roku 1947 za manželku. Krátko na to počali dcérku a presťahovali sa na adresu 10 Rillington Place. To však ešte netušili, že namiesto šťastnej budúcnosti ich čoskoro čaká trpký koniec, o akom by sa im pravdepodobne nikdy ani nesnívalo.

Adresa Rillington Place zohrala dôležitú úlohu v udalostiach, ktoré nasledovali. Spoznali sa tu s mužom menom John Christie, ktorý bol ich susedom. Christie bol starším pánom, ktorého nepodozrievali z ničoho nekalého. Vnímali ho ako obyčajného suseda, ktorý im dokázal aj pomôcť, keď to potrebovali.

Prijali pomoc od sériového vraha, ktorý to o sebe dobre tajil

Napríklad v období, keď dva roky po svadbe Beryl znova otehotnela a rozhodla sa, že ďalšie dieťa momentálne nechce. Veľa možností na potrat v čase, kedy boli striktne zakázané nemala, pomocnú ruku však podal práve Christie, ktorý tvrdil, že dokáže potrat vykonať. Už mal za sebou niekoľko vrážd, to však Beryl ani Timothy netušili.

Keď sa mal zákrok uskutočniť, Timothy nebol práve doma, a tak zostala Beryl s malou dcérou osamote so svojím vrahom, ktorý Beryl uškrtil a pripravil o život. Keď sa Timothy vrátil domov, Christie ho presvedčil o tom, že jeho manželka prišla o život počas zákroku. Keďže mal skutočne nízke IQ, susedovi bez akýchkoľvek pochýb uveril. Ten ho navyše prehovoril k tomu, aby opustil svoje bydlisko, pretože bude určite hlavným podozrivým.

S manželkou mali nezhody, nechýbalo fyzické násilie

Ich manželstvo, samozrejme, nebolo bezproblémové. Často sa hádali kvôli peniazom alebo alkoholu, za ktoré ich Timothy rád míňal. A Christie to veľmi dobre vedel a mohol dosvedčiť. Nechýbali navyše ani fyzické konflikty a ľudia, ktorí bývali v ich susedstve si pritom nezakrývali oči.

Polícia by si veľmi rýchlo spojila všetky okolnosti a potrestaný by bol Timothy. Keďže však bol v tomto prípade nevinný, radšej poslúchol a ušiel.

Priznal sa k jej vražde, aj keď nič neurobil

Netrvalo však dlho, kým Timothy sám kontaktoval políciu s falošným priznaním. 30. novembra 1949 povedal, že ju zavraždil on. Môže to znieť akokoľvek bizarne, z nejakého dôvodu tak predsa urobil. Pri ďalšom vypočúvaní však už povedal pravdu, no tú mu nikto neuveril.

Verzia o susedovi, ktorý vykonával doma ilegálny potrat a zabil pri ňom jeho manželku sa zdala nepravdepodobnejšia ako scenár, že ju pripravil o život práve Timothy, s ktorým mali často nedorozumenia. A svedkovia to navyše mohli dosvedčiť.

Za domom na neslávne preslávenej adrese 10 Rillington Place vyšetrovatelia objavili mŕtve telo Beryl aj s ich dcérou. Tu nastali mierne nejasnosti, ktoré však v tej dobe nikoho veľmi nerozrušili. Timothy totiž nič o svojej mŕtvej dcére nikdy nepovedal, pretože pravdepodobne ani netušil, že už nie je medzi živými a veril svojmu susedovi.

Za 40 minút rozhodli o obesení

Napriek tomu bol vzatý do väzby a postavený pred súd. Vzhľadom na vážnosť finálneho rozsudku však súd trval až príliš krátko. Len menej ako 40 minút, po ktorých bol Timothy odsúdený za vraždu svojej dcéry na trest smrti. Nikto sa nezaoberal bližším skúmaním dôkazov a obesený bol dva mesiace po súde, 9. marca 1950, vo svojich 25 rokoch.

Značne sa o to zaslúžil aj samotný Christie, ktorý bol ako sused korunným svedkom v prípade. Poprel tvrdenia Timothyho o potrate a zároveň sa rozrozprával o konfliktoch, ktoré medzi manželmi zachytil. Timothy sa proti rozhodnutiu súdu odvolal a stále opakoval, že je nevinný. To už však bolo márne a jeho rozsudok bol definitívne podpísaný.

Zo suseda sériový vrah

John Christie nemal ani zďaleka bezproblémovú minulosť, na to sa však nebral žiadny ohľad. Trpel sexuálnou dysfunkciou, od mladosti vyhľadával prostitútky a budovala sa v ňom nenávisť k ženskému pohlaviu. Za krádeže bol viackrát vo väzení.

Jeho prvou obeťou sa stalo v roku 1943 mladé dievča, s ktorým mal pomer. O rok neskôr prvýkrát predstieral svoje lekárske schopnosti, ktorými nalákal ku sebe domov susedu, aby ju mohol pripraviť o život. Ženy umierali násilnou smrťou pri pohlavnom styku. Zavraždil aj svoju manželku.

Telá ukryl v dome a bez slova odišiel

Medzi ďalšími obeťami nechýbala prostitútka, pri ktorej zopakoval scenár s Beryl, pretože bola tehotná a rovnako chcela o svoje dieťa prísť. Napokon zabil ešte jenu ženu, ich telá poskrýval u seba doma na adrese Rillington Place a odsťahoval sa z tohto miesta.

Rozkladajúce sa telá objavil úplnou náhodou sused

Telá sa zatiaľ rozkladali za kuchynskou linkou alebo pod podlahou bez toho, aby na neho padlo akékoľvek podozrenie. Keď nový prenajímateľ dostal povolenie používať Christieho kuchyňu, čakalo ho tu nepríjemné prekvapenie. Okamžite zalarmoval políciu a do niekoľkých dní bol John Christie za mrežami, kde sa priznal ku všetkým vraždám, ktorých telá boli objavené. Popravený bol tri roky po Timothym Evansovi, 15. júla 1953.

A tu nastal bod zlomu, ktorý pobúril širokú verejnosť. Ukázalo sa, že bol popravený nevinný muž za niečo, čo on sám nespáchal. Tieto nepokoje napokon dospeli až k zrušeniu trestu smrti v Británii. Timothymu bola posmrtne udelená milosť. Jeho príbeh sa tiahol až do roku 2014, kedy bol prípad znova prešetrený a napriek tomu, že v ňom zostalo stále veľa nejasností, predovšetkým kvôli vražde jeho dcéry, sudcovia uviedli, že nebol páchateľom on.

