Video: Tento pavúk sa naučil, ako ujsť pred samičkou, ktorá ho chce po párení zjesť. Neuveríte, ako to dokáže

Vedeli ste, že samičky niektorých druhov pavúkov zjedia samčeka hneď, ako dokončia proces párenia? Samček tohto pavúka však prišiel na to, ako sa zo smrtiaceho objatia vymaniť a prežiť.

Od samičky sa musí katapultovať, inak neprežije

Odborníkom sa podarilo zistiť, že pavúk Philoponella prominens ujde od partnerky hneď po sexe, ba dokonca sa od nej vrhne preč najďalej, ako to len dokáže. Ako píše portál Science Alert, pavúk uskočí od samice tak rýchlo, že to väčšina bežných kamier nedokáže ani len zachytiť. Zvyčajne sa však pavúk k svojej partnerke vráti.

Aj keď to znie ako krutá romanca, pravda je taká, že samček si takýmto spôsobom zachraňuje život. Ak totiž rýchlo neuskočí, samička si z neho urobí večeru, informuje štúdia publikovaná v časopise Current Biology. Aby vedci zistili, ako to v skutočnosti je, skúmali v laboratóriu proces párenia až 155-krát. Zo všetkých samčekov sa len 3 nedokázali od samičky katapultovať a ich osud bol spečatený, boli okamžite zabití a zjedení.

Ak sa odborníci zámerne pokúsili pavúkom zabrániť v tom, aby od samičky uskočili, ich osud bol rovnako nepríjemný. Ide teda o jednoznačnú stratégiu, ako sa vyhnúť kanibalizmu. Odborníkom sa vďaka špeciálnym kamerám úskok dokonca podarilo zachytiť aj na videu. Samec sa k samičke opatrne priblíži a po tom, ako prebehne kopulácia, použije svoje predné nohy, aby sa od jej tela silno odrazil.

Môže prísť o niekoľko nôh, no k samičke sa aj tak vráti

Telo pavúka tak vyletí do vzduchu, odraziť sa dokáže rýchlosťou až 88 centimetrov za sekundu. Počas každej jednej sekundy sa pavúk vo vzduchu otočí približne 175-krát. Jednoznačne je to obdivuhodný kaskadérsky kúsok. Pavúk dokáže uskočiť vďaka tomu, že sa v predných končatinách hromadí tekutina a vytvorí sa hydraulický tlak. Je to trochu iný mechanizmus, než využívajú iné pavúky.

Ako sme však spomínali, po troške akrobacie sa pavúk k samičke opäť vracia. Výskumy ukázali, že jeden samček sa s tou istou samičkou môže spáriť až šesťkrát. Vylezie na ňu, prebehne kopulácia, pavúk šikovne uskočí a opäť sa vráti. Aby sa mohol pavúk opäť vrátiť k svojej samičke, je k nej pripútaný „bezpečnostnou“ pavučinou.

Vedci ostali šokovaní, keď pavučinu odrezali. Bez nej sa totiž pavúk nedokázal poriadne katapultovať a ani vyliezť späť na samičku. V tomto namáhavom procese sa občas dokonca môže stať, že pavúk o niekoľko nôh príde. Randenie vo svete ľudí sa tak hneď zdá o čosi jednoduchšie.