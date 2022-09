Meteorológa počas živého vstupu skoro odfúkol vietor, no on pokračoval. Hurikán Ian devastuje pobrežie USA

Pobrežie USA v týchto dňoch devastuje hurikán Ian a jeho obrovskú silu na vlastnej koži pocítil aj známy meteorológ Jim Cantore z kanálu Weather Channel, píše portál The Economic Times.

Jim sa pokúšal v živom vstupe z ulíc Floridy čo najlepšie opísať aktuálnu situáciu, no v tom sa zdvihol extrémny vietor s rýchlosťou až 240 kilometrov za hodinu a meteorológ mal čo robiť, aby sa udržal na nohách.

Živý prenos však neprerušil a hoci do neho narazil okrem iného aj veľký konár, držiac sa o značne pokrivenú dopravnú značku naďalej komunikoval s divákmi. Video z incidentu sa stalo okamžite virálnym a za deň už nazbieralo stovky tisíc pozretí.

Jim Cantore got hit by a flying tree branch during hurricane report pic.twitter.com/ybONC3VR51

— Gifdsports (@gifdsports) September 28, 2022