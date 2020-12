Vedú podcast o kanibaloch aj nekrofiloch: Rozum nám stále zastáva nad tým, čo sú ľudia schopní urobiť za ohavnosti

Ak patríte medzi fanúšikov skutočne originálnych podcastov, zbystrite pozornosť. Lucie Bechynková a Barbora Krčmová sa opisujú ako zločinožrútky a skutočné fanynky zločinov. A práve tejto téme sa vo svojom podcaste Opravdové zločiny venujú. Prinášajú tak zákulisie a detaily tých najzáhadnejších a najšokujúcejších prípadov.

Zmiznutia, nevyriešené vraždy, ale aj kanibali či nekrofili. Ak patríte medzi podobných nadšencov skutočných zločinov, pri tomto počúvaní si určite prídete na svoje. Niektoré prípady sú však skutočne kontroverzné a smutné zároveň. Ako nám Lucie a Barbora prezradili, sú aj také, do ktorých sa im spočiatku ani nechce púšťať.

V obľúbených podcastoch nechýba ani sekcia skutočných príbehov, priamo od ich poslucháčov. Tie sú neraz až dojemné, sú však dôkazom toho, že majú pevnú fanúšikovskú základňu, ktorá sa im nebojí zdôveriť so svojimi najosobnejšími zážitkami. Napriek tomu, že ide o šokujúce prípady, aj tie sú súčasťou nášho života a aj takáto forma vyrozprávania sa môže neraz niekomu pomôcť.

Medzi jednotlivými časťami skutočných zločinov nájdeme napríklad epizódy o sériovom vrahovi Jeffrey Dahmerovi, ktorý zabil 17 mladých mužov, slovenskom kanibalovi Matejovi Čurkovi, zmiznutí Nataschi Kampush alebo rôznych detských vrahoch či ľudí zodpovedných za skutočne ohavné činy. V doteraz vydaných 81 epizódach nájdete ešte viac zaujímavého, nie iba o samotných prípadoch, ale napríklad aj tipy na výborné filmy, seriály či detektívky.

Vďaka humoru jeho moderátoriek sa aj napriek ťaživým témam neraz zabavíte. Niektoré začínajú upozornením, že ak náhodou práve jete, mali by ste radšej prestať. Mohlo by sa vám totiž urobiť nevoľno. Ak ich však už raz začnete počúvať, nebudete vedieť prestať.

V rozhovore s autorkami podcastu Opravdové zločiny sa dozviete: Prečo sa opisujú ako fanúšičky zločinov? Čo ich viedlo k vytvoreniu podcastu? Aké skutočné zločiny ich najviac šokovali? Stáva sa im, že ich aj po 81. epizódach ešte stále niečo prekvapí? Ktoré skutočné príbehy poslucháčov ich najviac zaujali?



Samé sa opisujete ako fanúšičky zločinov. Ako to vzniklo?

Lucie: Nooo, asi za to “môžem ja”. Počúvala som koncom roku na cestách v aute podcast v angličtine. A hovorila som si, to by bolo super, zohnať si k sebe druhú dušu s rovnakou úchylkou. Slovo dalo slovo a Barunka sa stala mojou parťáčkou. Bez nej by to už teraz nešlo.

Barbora: Tak to sama neviem, kde to vzniklo. Ale v podstate ma vždy lákalo čítať si rôzne tajomné a strašidelné príbehy a zo všetkého najviac ma bavilo čítať si a sledovať dokumenty o zločinoch. A čím som bola staršia, tým viac ma táto téma bavila. Hlavne som si vždy najradšej zisťovala rôzne detaily o tom danom zločine.

Ako ste sa dostali k tomu vytvoriť práve podcast?

Lucie: Obe máme rady zločin. U nás doma už nikoho nezaujímalo moje rozprávanie o detektívkach, ktoré som čítala alebo o dokumentoch, čo som videla. Tak sme si našli vlastných poslucháčov a myslím, že sme super komunita.

Barbora: S nápadom na podcast prišla Lucka, pretože obidve nás tieto kriminálne témy vždy hrozne bavili. Navyše sme dobré kamarátky, a tak sme si hovorili, že by bolo fajn robiť na niečom spoločne.

Stretli ste sa niekedy s negatívnymi reakciami, v zmysle, že ide o zvrátenú záľubu?

Lucie: Zatiaľ, vďaka Bohu, nie. Ale inak nás negatívne reakcie neminuli, obzvlášť YouTube je na neprajnícke duše excelentný!

Barbora: Že by nás priamo niekto osočil z toho, že sme zvrhlé, tak s tým sme sa nestretli. Ale, samozrejme, sme sa stretli s iným druhom negatívnych reakcií. Ale to k tomu proste patrí.

Máte spomedzi týchto zločinov nejaké obľúbené?

Lucie: Mňa odjakživa fascinovali skôr krivdy. Nespravodlivé odsúdenie, kriminalistické pomníčky (nevyriešené prípady). Pravidelní poslucháči už vedia, že ja som taká tá hľadačka spravodlivosti, Bára miluje masakry.

Barbora: Ono je to hrozne zvláštne povedať o nejakom zločine, že je môj obľúbený. Ale asi najviac ma bavilo pripravovať prípad o kanibalovi, ktorý sa volá Issei Savaga. Bol to totiž šialený bizár.

Ktoré príbehy vás najviac zasiahli alebo zaujali? Čím?

Lucie: Ja milujem príbeh Zodiaca, navyše sa teraz podarilo rozlúštiť šifru, ktorú posielal v dobe svojho vyčíňania polícii, takže ja som vo svojom živle. No a takou jazvičkou na mojej zločinožrútskej dušičke je príbeh Maddie McCann. Veľmi by som si, kvôli rodičom, priala, aby mal príbeh nejaký koniec. Aj keď nebude dobrý.

Barbora: Mňa všeobecne zasiahnu príbehy, v ktorých figurujú deti. Najviac hlavne, keď ide o zmiznutie detí, ktoré sa už nikdy nenašli. Niekedy sa ani nechcem do takých prípadov na spracovanie púšťať. Ale aj o takých zločinoch by sme mali z času na čas hovoriť, aj keď je to veľmi náročné.

Stretli ste sa so skutočným prípadom, ktorému ste nechceli uveriť, že sa naozaj stal?

Barbora: Bože, tých je toľko! Aj po toľkých epizódach, ktoré sme už natočili, mi stále zastáva rozum nad niektorými vecami, čo sú ľudia schopní urobiť za ohavnosti.

Nemali ste niekedy napríklad depresie alebo zlé pocity z niektorých zvrátených činov?

Lucie: Ako prvý mi napadá príbeh malého umučeného chlapca Gabriela Fernándeza. Toho umučili jeho najbližší, čo je o to ešte horšie. Fanúšikovia nám píšu, že by chceli jeho prípad spracovať, ale z toho je nám veľmi ťažko. Ale je dobré si od zločinu občas oddýchnuť, napríklad si pustiť dobrú komédiu.

Barbora: Ja som našťastie povaha, ktorá si dokáže od určitých vecí držať odstup a nadhľad. A to sa snažím presne robiť aj pri tvorbe podcastov. Musím ale priznať, že keď spracovávam nejaký prípad, tak to musím robiť na etapy, pretože niekedy je to fakt náročné. Ale pravdou je, že pri niekoľkých prípadoch sa mi urobilo fakt zle a bola som z toho všetkého hrozne zničená. To sa stáva, hlavne keď ide o deti.

Vytvorili ste už 81 častí. Kde hľadáte inšpiráciu?

Lucie: Buď čo nám takzvane cvrnkne do nosa alebo riešime množstvo námetov od našich poslucháčov.

Barbora: Zo začiatku som čerpala hlavne z toho, čo som sama poznala, ale teraz je to už tak, že mojou najväčšou inšpiráciou sú naši poslucháči/diváci. Tí nám totiž každý deň pošlú niekoľko tipov na rôzne zločiny, o ktorých som napríklad sama nikdy nepočula.

Pripravujete aj špeciálne epizódy o skutočných príbehoch od vašich poslucháčov. Viete nám priblížiť niektoré z nich, ktoré vás najviac zaujali?

Lucie: To si asi nespomeniem na jeden konkrétny. Možno o masakry na letnom tábore, kedy sa zvrhlo popíjanie vedúcich a v deťoch to evidentne zanechalo veľkú stopu. Ale je pravda, že občas sme pre ľudí ako spovednica. Ale aj preto sme tu, každý sa na nás môže obrátiť. Kým od nás nebude chcieť pomôcť napríklad niekoho zakopať.

Barbora: Epizódy, v ktorých čítame príbehy našich poslucháčov/divákov ma hrozne bavia. Hlavne na tom všetkom oceňujem to, že si s tým dajú tú prácu nám príbehy spísať a vo veľkej pohode sa nám zverujú s nejakými dôvernými zážitkami, ktoré napríklad nikdy predtým nikomu nepovedali. Najviac ma vždy zaujmú príbehy, v ktorých ide o nadprirodzeno a duchariny. Sú to niekedy také historky, že máte husiu kožu po celom tele.

Akým témam sa najradšej venujete v podcastoch?

Lucie: Ja sa snažím skôr o tie zmiznutia a nevyriešené vraždy, Barča si ide “tých svojich” kanibalov.

Barbora: Za mňa sú to určite sérioví vrahovia. Najčastejšie spracovávam také tie extrémy, akými sú kanibali, nekrofili a podobne.

