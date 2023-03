Vedcom sa podarilo vypestovať „mini parohy“ na hlavách myší. Použili na to kmeňové bunky jeleňa

Vedcom sa podaril zaujímavý úspech. Pomocou vloženia génov jeleňa do myší docielili, že malým hlodavcom začali na hlave rásť „mini parohy“. Vďaka tomuto výskumu sa ukazuje, že je možné, aby aj cicavce, ktoré stratili schopnosť regenerovať väčšinu orgánov, mohli túto nevýhodu zvrátiť.

Parožie u myší rástlo rýchlosťou až 2,75 centimetra za deň, čím sa stalo jedným z najrýchlejšie sa regenerujúcich tkanív v živočíšnej ríši a ponúka dokonalý pohľad na to, ako môžu cicavce regenerovať bunky, uvádza portál IFL Science.

Práve parohy sú obzvlášť zaujímavé, pretože cicavce vo všeobecnosti stratili schopnosť regenerovať orgány a väčšinu tkanív, takže parohy, ktoré pravidelne dorastajú, ponúkajú jedinečný pohľad na to, ako by mohla fungovať napríklad regenerácia kostí.

Toa Qin, vedec a hlavný autor štúdie, ktorá bola publikovaná v časopise Science, študoval spolu kolegami mechanizmus rastu a zhadzovania parožia.

