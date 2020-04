Vedcom sa podaril unikátny záber. Zachytili čiernu dieru vyžarujúcu vysokoenergetické žiarenie

Čierna hviezda je od nás vzdialená 5 miliárd svetelných rokov a z nových záberov majú vedci nesmiernu radosť. Takýto detailný záber sa totiž doteraz ešte zachytiť nepodarilo.

Ako informuje portál The Guardian, na záberoch je možné vidieť jasný disk tvorený plynom, ktorý sa krúti okolo čiernej diery, ako aj menej jasný prúd plazmy sfarbený do červena. Vedci sa nazdávajú, že prúd plazmy je súčasťou tzv. blazaru, teda galaxie s premenlivým rádiovým zdrojom v strede, pričom rádiovým zdrojom je čierna diera. Blazary sú tvorené kvazarmi, teda supermasívnymi čiernymi dierami, ktoré do seba vťahujú materiál. Materiál z okolia čiernej diery je zas vystreľovaný dvomi prúdmi, pričom jeden z nich mieri smerom k Zemi.

Kvazar 3C 279

Čierne diery totiž materiál nielen pohlcujú, ale aj vystreľujú smerom od seba, vzhľadom na množstvo energie a rýchlosť pohybu. Keďže ide o prvú ostrú snímku svojho druhu, vedci môžu vďaka nej lepšie preskúmať, čo sa v tesnej blízkosti čiernej diery vlastne deje. Vedcov napríklad zaujíma, z čoho presne pozostávajú lúče plazmy a ako sú prepojené s čiernou dierou.

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Astronomy & Astrophysics, na vytvorenie snímky bolo potrebných osem vysoko výkonných teleskopov a celý tím odborníkov z celého sveta. Čierna diera je súčasťou kvazaru s názvom 3C 279 a je dvestokrát väčšia ako čierna diera v centre Mliečnej dráhy. Ďalšou zaujímavosťou je, že energetický lúč putuje smerom k Zemi zdanlivo 15 až 20 krát rýchlejšie ako svetlo.