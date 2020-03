Vedci vyvinuli systém, ktorý umožní predpovedať otepľovanie jazier

Nová štúdia umožní vedcom predpovedať, do akej miery sa budú otepľovať jazerá na celom svete v dôsledku klimatických zmien a určiť tak potenciálne nebezpečenstvo pre studenovodné ryby, akými sú losos či pstruh.

Britské centrum pre ekológiu a hydrológiu (UKCEH) navrhlo systém klasifikácie jazier, pričom ich rozdelilo do deviatich skupín na základe „teplotných regiónov“. Tie najchladnejšie sú napríklad Aljaška, Kanada, severné Rusko a Čína. Medzi najteplejšie patria zas Južná Amerika, Afrika, India či juhovýchodná Ázia.

Vďaka modelom zmeny klímy vedci predpokladajú, že do roku 2100, pri najextrémnejšom scenári, bude priemerná teplota jazier o štyri stupne Celzia vyššia a 66 percent jazier bude spadať do teplejších regiónov v porovnaní so súčasným stavom.

Na analýzu využívajú satelitné fotografie

Stephen Maberly z UKCEH uviedol, že na analýzu využívajú satelitné fotografie viac ako 700 jazier, ktoré fotili dva razy za mesiac po dobu 16 rokov. Experti upozornili, že aj relatívne malé zmeny teploty môžu mať výrazný dopad na vodný život. Oteplenie môže mať vplyv aj na rozšírenie rias, ktoré môžu negatívne pôsobiť na vodné rastliny a ryby.

„Vyššie teploty môžu mať veľký dopad najmä na studenovodné ryby, ako napríklad na lososy či pstruhy, ktoré spĺňajú ústrednú ekologickú funkciu v potravinových reťazcoch a takisto majú obrovský hospodársky význam,“ dodal Maberly.

Andrew Tyler zo Stirlingskej univerzity v Škótsku uviedol, že vďaka novej štúdii môžu odborníci získať viac poznatkov, lepšie spravovať ekologicky citlivé prostredia a zmierňovať negatívny efekt klimatických zmien.