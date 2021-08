Vedci potvrdili, že záhadný signál z vesmíru vytvára vzorec. Stále však nevedia, odkiaľ prichádza

Niektoré z nich sa podarí zachytiť len raz a už sa nikdy nezopakujú. Iné sa opakujú niekoľkokrát za sebou. Ďalšie zas dokonca vytvárajú celé vzorce. Vedci však stále nevedia, odkiaľ sa berú a čo znamenajú.

Signál sa opakuje v presných cykloch

Pred časom vedcov zaujal signál prichádzajúci z vesmíru, ktorý dostal pomenovanie FRB 20180916B. Ako píše portál Science Alert, fascinujúce je na ňom najmä to, že sa opakuje v pravidelnom intervale 16,35 dní. Odborníci si myslia, že opakovanie signálu môže zapríčiniť pravidelná interakcia dvoch hviezd, ktoré obiehajú po dráhach nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti.

Na základe nových pozorovaní si však vedci myslia, že takáto binárna teória príliš nedáva zmysel. Krátkovlnné rádiové žiarenie (modré) by totiž následkom solárneho vetra malo zo systému z veľkej časti unikať. Dlhovlnné žiarenie (červené) by zas malo byť v značnej miere, alebo dokonca celkom blokované. Zachytený signál by sa teda mal väčšinu času nachádzať v modrom spektre, nie v červenom, hovorí astrofyzička Inés Pastor-Marazuela z univerzity v Amsterdame. Vedcom sa však podarilo zachytiť signál, kedy bolo žiarenie modré po dobu dvoch dní a červené po dobu troch dní.

Prečo sa niektoré opakujú a iné nie?

Podľa pôvodného modelu niečo také nie je možné, vedci teda museli začať odznova v snahe prísť na to, čo sa vo vesmíre deje a čo opakujúci sa signál zapríčiňuje. FRB (fast radio bursts) signály patria medzi tie najzáhadnejšie a najviac fascinujúce javy vo vesmíre. Trvajú extrémne krátko, neraz len zlomok sekundy. Ich energia sa však rovná energii 500 miliónov Sĺnk. Väčšina FRB signálov sa objaví len jediný raz, preto je mimoriadne náročné skúmať ich a predvídať, ako sa budú správať naďalej.

Vedcom sa však podarilo zachytiť aj FRB signály, ktoré sa zopakovali niekoľkokrát, aj keď väčšina z nich sa opakovala v nepravidelných intervaloch. Podarilo sa však zachytiť dve výnimky, ktoré sa opakujú v pravidelných cykloch, pričom jednou z nich je práve signál s pomenovaním FRB 20180916B, informuje štúdia publikovaná v časopise Nature. Vďaka nim majú vedci aspoň malú nádej na to, že raz zistia, čo sa za nimi ukrýva.

Minulý rok sa vedcom podarilo urobiť v tomto smere obrovský krok vpred. Zachytili totiž signál prichádzajúci z Mliečnej dráhy. Jeho zdrojom bol magnetar, neutrónová hviezda s extrémne silným magnetickým poľom. V súčasnosti sa vedci snažia prísť na to, prečo sa niektoré FRB signály opakujú, iné zas nie a prečo sa cyklické opakovanie objavuje tak zriedkavo. Jedným sú si však vedci takmer celkom istí, nie sú za tým mimozemšťania.