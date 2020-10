Vedci objavili viac ako 20 planét, ktoré majú lepšie podmienky na život ako Zem

Odborníci však nevzdávajú pátranie po ďalších planétach, na ktorých by bol život možný. Tvrdia, že vo vesmíre existujú planéty, na ktorých sú pre život lepšie podmienky ako na Zemi.

Vedci vybrali 24 planét

Aj keď si to mnohí možno myslia, Zem nemusí byť nevyhnutne tou najlepšou planétou vo vesmíre. Ako informuje časopis Astrobiology, vedcom sa podarilo mimo našej slnečnej sústavy identifikovať vyše 20 planét, na ktorých by mohli panovať pre život dokonca lepšie podmienky ako na Zemi. Niektoré z tých planét obiehajú okolo hviezd, ktoré by mohli byť dokonca lepšie ako Slnko.

Medzi planéty, ktoré vedci považujú za obývateľné, boli zaradené aj také, ktoré sú o niečo väčšie, teplejšie, majú viac vlhkosti či sú staršie ako Zem, píše portál Phys.

Niektoré z planét dokonca krúžia okolo hviezd, ktoré sa menia pomalšie ako Slnko, čo môže znamenať, že majú dlhšiu životnosť. Životnosť Slnka totiž vedci odhadujú na menej ako 10 miliárd rokov, pričom trvalo 4 miliardy rokov, kým sa na Zemi objavili prvé komplexnejšie formy života. Samozrejme, mimo našej sústavy je aj množstvo takých hviezd podobných Slnku (tzv. G hviezd), ktoré vyhasnú skôr, ako sa začnú v ich okolí tvoriť komplexné formy života.

Sťahovanie zo Zeme nám zatiaľ nehrozí

Vedci sa v rámci štúdie pozreli aj na tzv. K trpasličie hviezdy, ktoré sú chladnejšie a menej žiarivé ako Slnko, ich životnosť sa však pohybuje od 20 miliárd až po 70 miliárd rokov. To by znamenalo viac času, počas ktorého by na okolitých planétach mohol za vhodných podmienok vzniknúť život.

Na druhej strane však planéta nesmie byť príliš stará, aby sa neoslabilo jej magnetické pole a nevyčerpalo sa geotermálne teplo. Ideálne je, ak sa vek planéty pohybuje medzi 5 miliardami až 8 miliardami rokov.

Vedci zatiaľ identifikovali 24 obývateľných planét, každá z nich je však od Zeme vzdialená najmenej 100 svetelných rokov. Technologické vybavenie observatórií sa však mení závratným tempom a čím kvalitnejšie teleskopy sú k dispozícii, tým viac informácií môžu vedci získať. Je preto dôležité vybrať si planéty, ktoré skutočne za pozorovanie stoja, teda také, na ktorých je s vysokou pravdepodobnosťou možný komplexný život. Odborníci dodávajú, že je dôležité, aby sme sa nezamerali len na hľadanie druhej Zeme, sú totiž aj iné planéty, na ktorých môžu byť podmienky pre život vhodnejšie.

V rámci štúdie museli vedci zvážiť kritériá a osekať zoznam 4 500 exoplanét na tie, kde niečo prežije s najvyššou pravdepodobnosťou. To neznamená, že na vybraných planétach v súčasnosti existuje život, znamená to však, že na daných planétach sú podmienky dostatočne vhodné na to, aby sa tam život vyskytovať mohol.