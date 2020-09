Vedci dvíhajú varovný prst. Za žiadnych okolností si nevpichujte doma vyrobené vakcíny

Pandémia koronavírusu stále nepoľavuje, ľudia preto hľadajú riešenia, ako sa pred ochorením ochrániť. Niektorí sa neboja konzumovať dezinfekčné prostriedky, iní sa však uchyľujú k ďalšiemu extrému. Do žíl si aplikujú po domácky vyrobené vakcíny.

Správa publikovaná prostredníctvom časopisu Science ľudí varuje, aby si za žiadnych okolností do žíl nevpichovali doma vyrobené vakcíny proti koronavírusu, ani sa žiadne vakcíny nepokúšali vyrobiť a neohrozovali tak svoj život či život svojich blízkych. Okrem toho, že to nie je bezpečné, je to neetické a nelegálne, informuje portál IFLScience.

Jacob S. Sherkow, spoluautor štúdie, sa pre portál Illinois News Burreau vyjadril, že výroba domácich vakcín môže byť omnoho nebezpečnejšia, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Dodáva, že chápe, že sa ľudia chcú pred ochorením chrániť, niektoré procedúry však môžu byť nebezpečné, ba dokonca môžu zapríčiniť smrť.

Samozrejme, dejiny sú plné vedcov, ktorí vakcíny či lieky testovali na sebe, občas úspešne, inokedy zas nie. Príkladom je americký virológ Jonas Salk, ktorý sa v roku 1952 rozhodol na sebe a na svojej rodine otestovať vakcínu proti obrne. Testovanie dopadlo dobre, každý, komu bola vakcína podaná, si v tele vytvoril protilátky, čo Salkovi zaručilo slávu na desaťročia. Po otestovaní vakcíny sa rozhodol, že si ju dokonca nedá ani patentovať a bude voľne dostupná každému, kto ju bude potrebovať.

Na druhej strane, v 19. storočí sa lekár menom Stubbins Ffirth rozhodol potvrdiť svoju hypotézu, že žltá zimnica nie je nákazlivá. Otestoval to spôsobom, z ktorého vám môže ostať nevoľno. Zvratky chorého človeka si aplikoval do rany na ruke, do očí a dokonca ich aj skonzumoval. Keďže sa nenakazil, pokračoval krvou, slinami a vzorkami moči. Ffirth sa síce nenakazil, avšak len preto, lebo vzorky zbieral od pacientov v poslednom štádiu ochorenia, kedy už neboli infekční. Hypotéza sa však napokon nepotvrdila, ukázalo sa, že žltá zimnica naozaj je nákazlivá.

Zdá sa však, že ľudia sa nepoučili a sú ochotní vystaviť sa riziku ešte aj dnes. Nezisková organizácia RaDVaC sa totiž rozhodla spustiť iniciatívu a vytvoriť vlastnú vakcínu proti koronavírusu. Vakcína má byť len dočasným riešením a má ľudí chrániť čiastočne, kým sa odborníkom nepodarí vyvinúť viac efektívne očkovanie. Vakcína je vyrobená z častí proteínov koronavírusu, ktoré nedokážu vyvolať ochorenie. Aj keď teda nemusí ľudí ohroziť, vakcína neprešla riadnym testovaním a nie je možné povedať, či je bezpečná a účinná.

