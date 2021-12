Vďaka týmto tipom urobíš fotky ako svetoví influenceri

No vedel si, že na to, aby si sa k nim svojimi fotkami a “nadupanými” videami priblížil, nepotrebuješ profesionálnu výbavu? Stačí, ak máš vo vrecku smartfón so špičkovým fotoaparátom, akým je napríklad i Huawei nova 9, ktorý navyše nestojí veľa. K tomu potom stačí pribaliť niekoľko predmetov z domácnosti, stiahnuť si zopár aplikácií a tvoj Instagram či TikTok feed bude vyzerať svetovo. O tom, že to ide aj “budgetovo”, ťa presvedčia profesionálni slovenskí fotografi Šimon Snopek a Filip Nagy.

Na to, aby si sa stal takmer profesionálom pri fotení a natáčaní videí, nepotrebuješ zvládnuť vysokú školu ani žiadny špeciálny kurz. Stať sa ním môžeš takmer hneď a úplne zadarmo! Dvaja odborníci v šikovných video tutoriáloch ti prinášajú cenné tipy, ako na to.

Prvým z nich je Filip Nagy, ktorý patrí k slovenskej špičke fotografov a poznať ho môžeš ako člena rodiny Red Bull Photography. Ďalším talentom je Šimon Snopek, ktorý pôsobí ako filmár a fotograf. Venuje sa najmä vytváraniu obsahu pre rôzne značky či hotely. Tipy od oboch odborníkov sú zárukou špičkového obsahu pre tvoje sociálne siete – stačí sa inšpirovať.

Ako natočiť “virálne” video

Chceš sa na internete stať známym takmer zo dňa na deň? Natočte „virálne“ video, ktoré vám zabezpečí výrazný vzostup v online svete! Staviť môžeš na originálny nápad, ktorý osloví čo najširšie spektrum ľudí a samozrejme nezabudni vybrať zaujímavú lokalitu. Ak chceš naozaj zabodovať, inšpiruj sa tipmi profesionála Šimona Snopeka, ktorý ti ukáže 7 jednoduchých, ale veľmi praktických tipov, vďaka ktorým vytvoríš vskutku profesionálne cinematic video.

Portrét na mobil

Aj taká triviálna vec, ako je portrétová fotka, vie narobiť vrásky na čele. Inštruktážne video Filipa Nagy ťa naučí odfotiť portrét na mobil, využívať okolie k dosiahnutiu kreatívnej kompozície či nastaviť objektív v PRO móde, aby zo svojej fotografie vytiahol maximum.

Profesionálne fotky aj mobilom

Na to, aby si vedel fotiť kvalitné fotky už skutočne nepotrebuješ vlastniť profesionálny fotoaparát. Úplne postačí, ak budeš ovládať zopár rád, ktoré ti v tomto videu prináša Šimon Snopek. Vďaka nim zistíš, že fotiť sa dá kvalitne aj mobilom – najmä, ak máš ten so správnou foto výbavou.

Kreativita všade, kam sa pozriete

Nemusíš byť práve kreatívny nadšenec, no spraviť kreatívnu fotku môžeš aj tak. Filip Nagy ti v nasledovnom videu vysvetlí, ako spraviť kreatívnu fotku pomocou pár drobností, ktoré nájdeš aj u seba doma. Pomôcť si môžeš napríklad LED svietidlom, strúhadlom na syr či sklenenými pomôckami.

TikTok videá, ktoré ohúria

TikTok, ktorý istotne poznáš ako mobilnú aplikáciu na vytváranie a zdieľanie krátkych videí má tiež svoje hviezdy. No ver či nie, stať sa ňou môžeš aj vy. Vytvor kvalitné a virálne TikTok video, ktoré ťa vyšvihne až do výšin TikTok-u. Filmár a fotograf Šimon Snopek ti ukáže návod, ako vytvoriť cool TikTok video, s ktorým na internete rozhodne zaboduješ.

Aplikácie, ktoré vyšperkujú tvoj obsah

Ako sa ukazuje, stať sa profesionálom pri fotografovaní či natáčaní videí môže byť prakticky každý. Kľúčom k tomu je smartfón s inovatívnymi funkciami s dobrým softvérom. K takým patria predovšetkým smartfóny od Huawei s najrôznejšími aplikáciami pre vylepšenie videí a fotiek. S krátkymi videami na Instagram či TikTok vám môže pomôcť InShot – Video Editor, kreatívci môžu siahnuť po aplikácii Canva, umožňujúcej vytvoriť zaujímavé dizajny fotiek či tzv. “stories”, ktoré ovládnu Instagram. S úpravami a dolaďovaním zhotovených záberov zasa pomôže Editor fotiek. Za zmienku tiež stojí aj aplikácia Huawei 360 Camera, z ktorej názvu už vyplýva, že dokáže natáčať videá či fotografovať v 360° uhle. Bez problémov tak zvládne vytvoriť panorámu aj konvertovanie fotografií na sociálne siete.

V obchode s aplikáciami Huawei AppGallery sa pritom nachádzajú ďalšie stovky aplikácií, vďaka ktorým sa môžeš pohrať s úpravou či tvorbou fotografií a videí. Ďalšie aplikácie je pritom možné nájsť prostredníctvom zabudovaného vyhľadávača Petal Search priamo v AppGallery s možnosťou stiahnuť si ich z externých zdrojov.

Všetky appky je tak možné nájsť priamo v AppGallery či prostredníctvom online knižnice na AppsOnHMS.com. Ponuka aplikácií vo vlastnom obchode sa pritom každý deň rozrastá, pričom postupne pribúdajú nielen tie pre systém Android, ale aj HarmonyOS, čoho dôkazom je aj vôbec prvá slovenská aplikácia pre vlastný operačný systém SK Radio – Slovak Online Radios.