Vďaka tejto drobnej veci vám môžu zamietnuť hypotéku, mnohí o tom však ani netušia. Banky ju vyhodnocujú ako rizikovú

Situácia na hypotekárnom trhu nie je v súčasnosti úplne jednoduchá a žiadateľov nečaká jednoduchý proces. Okrem splnenia základných podmienok im môže „podraziť“ nohy aj niekoľko ďalších faktorov, o ktorých ani netušili, prípadne by im to nenapadlo. Jednou z takýchto vecí je hazard, upozorňuje portál FinReport.

Príležitostný hazard nie je problém

Ako sa uvádza v článku, medzi rizikové pohyby na účte môžu niektoré banky radiť aj tie, ktoré sa spájajú so stávkovými kanceláriami. Hazard môže potenciálne ovplyvniť schopnosť klienta splácať finančný záväzok, a preto môžu časté transakcie medzi klientom a stávkovými kanceláriami vyústiť až do zamietnutia žiadosti o hypotéku. „Ak ide o klienta, ktorý už má v banke otvorený účet, banka v rámci interného posudzovania môže nahliadnuť aj do pohybov na jeho účte,“ píše FinReport.

Ako sa ďalej v článku píše, problematické môžu byť tiež príjmy pochádzajúce z hazardu a banka v konečnom dôsledku nemusí klientovi odôvodniť, prečo mu žiadosť zamietla. Z ďalších zistení však vyplýva, že príležitostný hazard s menšími sumami nie je problém, takže sa klient nemusí obávať, ak sa v histórii jeho transakcií nachádzajú aj takéto platby. Je dobré mať ale toto upozornenie v pamäti.