Vďaka experimentu výskumníci zistili, ktorá videohra je pre hráčov najviac stresujúca

Iste však aj vy poznáte hru, pri ktorej sa vám potia dlane a poriadne sa vám rozbúši srdce. Je to hra, v ktorej musíte zabiť čo najviac súperov alebo hra, v ktorej ste pretekárom a vašou úlohou je dostať sa do cieľa ako prvý?

Ktorá videohra je najviac stresujúca?

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, ktoré videohry sú pre hráčov po psychickej, ale aj po fyzickej stránke najnáročnejšie? Ako informuje portál Science Times, tím ľudí z Bonus Finder sa rozhodol, že videohry a to, do akej miery sú stresujúce, preskúmajú o niečo lepšie.

Do výskumu bolo zapojených 14 hráčov, ktorí sa hraniu videohier venujú aspoň 15 hodín týždenne, pričom ich úloha bola jednoduchá. Mali hrať 16 hier, ktoré sa radia medzi tie najpopulárnejšie, či už ide o počítačové hry alebo hry, ktoré je možné hrať prostredníctvom smartfónov.

Hráčom bol v pravidelných intervaloch meraný tep a výsledky vás možno prekvapia. Ukázalo sa totiž, že hrou, ktorá stresovala hráčov najviac, je Mario Kart. Počas 30 minút hrania sa totiž tep hráčov menil najvýraznejšie práve pri tejto hre. Počet úderov za minútu sa u hráčov zvýšil v priemere o 32,81 %, pričom v pokojovom stave počet úderov dosahoval hodnotu 64. Zvýšenie tepu, ktoré bolo registrované počas hrania Mario Kart, je možné prirovnať k tomu, ako keby sa hráči vybrali na prechádzku. Stres pociťovaný počas hry teda nie je život ohrozujúcim stavom.

Čo by ste mali hrať, keď sa chcete upokojiť?

Tesne na druhom mieste za hrou Mario Kart sa umiestnila FIFA 20, pričom pri hraní tejto hry sa počet úderov za minútu zvýšil v priemere 31,25 %. Rebríček 5 najviac stresujúcich hier dopĺňa Call of Duty Modern Warfare (PS4), Dark Souls III a Fortnite. Len tesne za týmito hrami sa umiestnili DOOM, Street Warrior a Battlefield.

Na druhej strane, možno vás bude zaujímať nielen to, ktoré hry hráčov stresujú, ale aj to, ktoré hry prispievajú k tomu, že sa počet úderov srdca za minútu zníži. Takých hier totiž podľa Bonus Finder naozaj nie je veľa.

V priemere o 5 % znížili počet úderov srdca za minútu napríklad hry Animal Crossing, The Sims či Skyrim. Tieto hry preto môžu byť ideálnym adeptom, keď si chcete po dlhom a náročnom dni oddýchnuť. Samozrejme, výskum je o niečo komplexnejší a vstupujú do neho mnohé premenné, napríklad to, či hrá človek sám alebo s inými hráčmi, či v ktorej fáze hry sa práve nachádza.