Vagnerovcov zachytila družica, stavajú nový tábor. Lukašenko plní sľub, tu si našli žoldnieri miesto

Nová družicová snímka vo vysokom rozlíšení, ktorú získala v piatok spravodajská stanica BBC, odhaľuje stovky nových konštrukcií podobných stanom na mieste, kde by mal vyrastať tábor ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny v Bielorusku.

Na základe dohody, ktorú po neúspešnej vzbure vagnerovcov v Rusku sprostredkoval bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, sa majú žoldnieri spolu so svojím kontroverzným vodcom Jevgenijom Prigožinom presunúť na územie Bieloruska, informuje TASR.

Na satelitnej snímke vidieť aktivitu na nevyužívanej vojenskej základni zhruba 21 kilometrov od mesta Asipovičy v Mahiľovskej oblasti a zhruba sto kilometrov od bieloruského hlavného mesta Minsk. Ruské médiá práve túto oblasť označili za miesto, kde by sa mohli usadiť bojovníci z Vagnerovej skupiny.

BBC Verify has identified over 300 tent-like structures erected within the past two weeks at the site of a suspected #Wagner camp in Belarus https://t.co/KcqVKwfegX pic.twitter.com/EsHWqd4PRF

— Christine Jeavans (@chrisjeavans) June 30, 2023