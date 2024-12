V troskách zdevastovanej krajiny založil firmu, ktorá zmenila svet. Meno inšpiratívneho zakladateľa však pozná málokto

Príbehy svetoznámych značiek či technologických spoločností sú často zdrojom inšpirácie pre veľkú časť populácie. Nie je tajomstvom, že množstvo z nich vzišlo zo skromných podmienok a jediné, čo začínajúci podnikatelia mali, bola vízia. Platí to aj o mužovi menom Masaru Ibuka.

Keď sa dnes povie meno spoločnosti Sony, azda neexistuje človek, ktorý by ju nepoznal. Ak ju aj nepozná, je veľmi pravdepodobné, že s ňou počas svojho života minimálne raz prišiel do kontaktu. V podstate ide o jednu z najznámejších technologických spoločností na svete, ktorá sa preslávila svojimi inováciami v oblasti elektroniky, zábavy a médií.

Walkman, moderné televízory, herná konzola PlayStation, fotoaparáty či audiozariadenia. Naprieč dekádami to bola práve firma Sony, ktorá na trh prinášala unikátne a nadčasové produkty milované niekoľkými generáciami. Tie sú síce samy osebe veľmi známe, no len málokto vie, že za nimi stojí Masaru Ibuka. Ten spoločnosť založil spolu s Akiom Moritom ešte v roku 1946 a dnes už môžeme skonštatovať, že títo páni zmenili celý technologický priemysel.

V troskách zdevastovaného Japonska

Masaru Ibuka sa narodil 11. apríla 1908 v meste Nikko, približne 100 kilometrov severne od Tokia. Dá sa povedať, že technológie a inovácie mal v krvi – jeho otec študoval elektrochémiu na škole, ktorá je v súčasnosti populárna. Ako uvádza portál Nature, ide o Tokijský technologický inštitút, a ako mladý muž sa podieľal na výstavbe jednej z prvých japonských vodných elektrární. Bohužiaľ, podľa viacerých zdrojov prišiel Masaru tragicky o otca, keď mal iba 2 roky.

S matkou sa potom presťahoval do mesta Kobe, kde časť jeho výchovy prebrali starí rodičia. Starý otec od začiatku videl Ibukove nadšenie pre technológie, ktoré sa prejavovalo napríklad tým, že často rozoberal rôzne zariadenia ako budíky, pričom sa ich následne snažil poskladať späť. Ak sa mu to nedarilo, od starkého dostal ďalšie, aby to skúsil znova. Podľa portálu PBS, v objavovaní krás technologického sveta pokračoval aj na školách.

V roku 1933 úspešne ukončil štúdium elektrotechniky na Univerzite Waseda, kde rád experimentoval a dostal aj zaujímavú prezývku – „geniálny vynálezca“. Po škole nastúpil do fotochemického laboratória, v ktorom sa venoval práci na technológiách nahrávania zvuku a obrazu. Jednou zo zásadných životných etáp mnohých Japoncov bola druhá svetová vojna, ktorá krajinu zničila. Nezničila však túžby a sny Ibuku, ktorý takpovediac na jej troskách založil nový projekt.

