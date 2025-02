V tomto sa muži a ženy nezhodnú. Slováci odpovedali na otázku, čím možno ženu najviac uraziť, odpovede vás prekvapia

Niekedy sú to malichernosti, inokedy hotové rany pod pás. Záleží tiež od povahy ženy, tie citlivejšie urazia či dokonca ponížia i drobnosti, nad ktorými by ostatné len mávli s rukou. Akýkoľvek pokus o zmrazenie ženy nie je príjemný a hoci existujú urážky, ktoré s nežnejším pohlavím zamávajú, aj keby čo bolo, zvyčajne je to veľmi individuálne.

Zaujímavá otázka, ktorá sa objavila v jednej diskusii na internete, rozvírila vlnu debát. Ľudia sa doslova predháňali v tom, čo dokáže ženu najviac zabolieť, a čo je už prehnané. Zapojili sa obe pohlavia a zatiaľ čo niektorí to zobrali vážnejšie a na základe toho zareagovali, čo zažili na vlastnej koži, iní sa to snažili poňať so štipkou humoru.

Jedna z prvých reakcií bol komentár ženy, s ktorou mnohé ďalšie nepochybne súhlasili. „Keď je niečo pre ňu citlivé, každá sme iná. Mňa teda už roky nikto neurazil. Možno sa pokúšali, ale nepodarilo sa,“ dala najavo žena, aká je silná a odolná voči akýmkoľvek nemiestnym poznámkam. „Presne tak, každá má iné citlivé miesto,“ potvrdila iná, že je to individuálne.

Dôležité je sebavedomie

Ženy sú oveľa silnejšie, než sa zdá, aj keď sa o nich hovorí ako o krehkých stvoreniach. V skutočnosti sú po psychickej stránke imúnne voči urážkam a iným poznámkam, ktoré majú za cieľ ich nejakým spôsobom ponížiť. „Ten, kto ma chce uraziť, ma neurazí,“ vyhlásila hrdo ďalšia žena. „Nič,“ odpovedala iná na otázku, čo je už u nej cez čiaru. „Pravá dáma sa neuráža,“ pridala sa ďalšia.

Mnohé narážali na dôležitosť sebavedomia, ktoré zohráva úlohu v tom, či sa žena urazí aj pre maličkosti, alebo sa jednoducho otočí na podpätku a odkráča. „Človek, ktorý si je vedomý svojich kvalít aj nedostatkov, sa nikdy neurazí,“ uviedla ďalšia žena, ku ktorej sa pridala iná: „Keď si váži samu seba, tak ju nič neurazí.“

Zazneli i také odpovede, ktorých zámerom bolo pravdepodobne rozveseliť ostatných diskutujúcich. „Keď má chlap dlhšie a hustejšie vlasy ako ja,“ napísala jedna žena. Čo však mnohých najviac pobavilo, bola iná reakcia: „Keď jej pochváliš fúzy.“ Objavili sa i odpovede, z ktorých bol cítiť pokus o vtip, no zároveň išlo o smutnú pravdu. „Keď jej povieš, že jej sestra má medzi nohami znamienko na tom istom mieste,“ zažartoval jeden muž.

Útok na výzor a hmotnosť