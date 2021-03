V sobotu začínajú na letiskách prísne kontroly. Ak vycestujete na dovolenku, hrozí vám nemalá pokuta

Zákaz vycestovať do zahraničia s cieľom rekreácie má platiť od soboty (20. 3.). Uviedol hovorca Ministerstva dopravy a výstavby Ivan Rudolf. Za porušenie zákazu hrozí bloková pokuta do výšky 1000 eur.

“Rozhodnutie zákazu vycestovať do zahraničia s cieľom rekreácie prijala vláda SR, na základe odporúčania pandemickej komisie. Opatrenie má platiť od prijatia predĺženia núdzového stavu, t. j. od soboty,” priblížil Rudolf. Toto opatrenie je reakciou na nepriaznivú pandemickú situáciu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Uhradené zálohy za dovolenky bude riešiť Ministerstvo hospodárstva

Rezort dopravy zároveň podotkol, že vrátenie peňazí za už uhradené zálohy klientov cestovných kancelárií má v rámci ochrany spotrebiteľa riešiť Ministerstvo hospodárstva podľa zákona o zájazdoch. Kompenzácia ušlého zisku cestoviek pre obmedzenie podnikania na základe rozhodnutia vlády, ktorým sa zakazuje cestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie, bude opäť súčasťou schémy pomoci.

Obmedzenie zahraničných dovoleniek avizoval v stredu (17. 3.) minister financií Eduard Heger, dočasne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR. Ide o jedno z vládnych opatrení, ktoré má podľa Hegera zamedziť neférovosti, keďže aktuálne nie je možné nedôvodne cestovať medzi okresmi.

Za porušenie pokuta do 1000 eur

Za vycestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie hrozí bloková pokuta do výšky 1000 eur. Upozornila na to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Dodala, že tento priestupok bude možné prejednať až do dvoch rokov od jeho spáchania. Policajný zbor bude podľa Bárdyovej dôsledne kontrolovať a preverovať účel vycestovania osôb do zahraničia.

„Policajti budú kontroly vykonávať aj na letisku v Bratislave, Košiciach a Poprade, tiež na letiskách na celom území Slovenskej republiky, najmä pri letoch do obvyklých dovolenkových destinácií,“ priblížila Bárdyová.

Zároveň dodala, že preverovanie účelu cesty do zahraničia môže spôsobiť navýšenie čakacej doby vybavovacieho procesu. Z daného dôvodu by sa mali občania, ktorí odlietajú do zahraničia leteckou dopravou na iný účel ako na rekreáciu, dostaviť k odletu v dostatočnom časovom predstihu. K zrýchleniu procesu preverovania pomôže aj predloženie hodnoverných dokladov preukazujúcich účel cesty.