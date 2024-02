V Senici našli ostatky vojaka Tretej ríše: Mal pri sebe čepeľ noža, archeológovia hovoria o rýchlom pohrebe

Kostrové ostatky vojaka z druhej svetovej vojny a neskôr aj zákopy našli archeológovia v Senici počas nariadeného archeologického výskumu na pripravovanej stavbe. Ide o zatiaľ najbohatší výskum z toho obdobia na území Trnavského kraja. Informoval o tom Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu.

35-ročný muž

Výskum na sklonku uplynulého roka viedol Róbert Ölvecky z archeologickej spoločnosti Pamarch. „Telo vojaka bolo uložené v plytkom hrobe na bývalom poli medzi mestskými časťami Sotina a Kunov,“ uviedol. Podľa polohy tela asi 35-ročného muža na chrbte je nález interpretovaný ako rýchly pohreb už stuhnutého tela po prechode frontu, ktorý zvyčajne realizovali miestni obyvatelia. Lebku a pravú ruku narušil bager, oblasť panvy bola poškodená dávnejšie, pravdepodobne pri orbe.

Príslušník ozbrojených síl Tretej ríše

Gombíky z uniformy – košele, blúzy a nohavíc – a háčik a zvyšky koží z popruhov naznačujú, že by mohlo ísť o príslušníka ozbrojených síl Tretej ríše. Sládok sa však domnieva, že to nemusel byť len Nemec. „V nemeckej armáde slúžili aj vojaci iných európskych národov, a to aj Slováci,“ konštatoval. Z osobných predmetov sa našla čepeľ obyčajného nožíka, no ostatná bežná výbava, ako prilba, poľná fľaša, lopatka, zbraň, ale napríklad aj hygienické potreby, boli pre jeho spolubojovníkov či pochovávajúcich užitočné, preto sa v hrobovej jame nenašli.

Nález tohto hrobu nie je podľa Sládka jediným z druhej svetovej vojny v Trnavskom kraji, ktorý sa skúmal metódami archeologického výskumu. Prvý sa náhodne našiel v roku 2015 na území obce Buková. Pochovaný bol v ňom vojak, ktorého zabil výbuch granátu. „Krátko po Senici sa v Jablonici skúmalo sondou miesto hromadného hrobu, ktorý bol v minulosti narušený a čiastočne exhumovaný. Zatiaľ sa v ňom objavila len jedna ľudská kosť,“ doplnil. Okrem toho archeológovia skúmali aj ostatky nepochovaných vojakov.

V roku 2005 v Dechticiach počas výskumu okopu našli ľudské kosti neznámeho počtu vojakov. V roku 2009 v Hlohovci pri kopaní elektrickej prípojky narazili na okop rozmetaný mínometným granátom, v ktorom boli zvyšky minimálne troch vojakov. Vo všetkých prípadoch patrili ostatky takisto vojakom Tretej ríše.