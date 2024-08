V Rusku udrelo veľmi silné zemetrasenie a vybuchla sopka: Vulkán chrlil popol do výšky 8 kilometrov

Na sopke Šiveluč na polostrove Kamčatka na ruskom ďalekom východe došlo v noci na nedeľu k erupcii. V danej oblasti predtým zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 7,0, informovala agentúra TASS a televízia CNN.

Stĺp sopečného popola, ktorý vulkán vychrlil, dosiahol výšku osem kilometrov. Ako upozornili miestne úrady, popol môže ohroziť bezpečnosť leteckej dopravy. Šiveluč je najsevernejšia aktívna sopka na Kamčatke. Nachádza sa 45 kilometrov od obce Kľuči v okrese Usť-Kamčatsk, kde žije asi 5000 ľudí.

Epicentrum silného zemetrasenia, ktoré v oblasti zaznamenali v noci na nedeľu, sa nachádzalo v Beringovom mori, asi 108 kilometrov juhovýchodne od mesta Petropavlovsk-Kamčatskij a v hĺbke šesť kilometrov pod morským dnom. Zemetrasenie bolo okrem Petropavlovska-Kamčatského citeľné aj v okresoch Viľučinsk, Jelizovskij a Usť-Kamčatsk. K zraneniam ľudí a materiálnym škodám podľa dostupných správ nedošlo.

Kamchatka, Russia ❗

A magnitude 7 earthquake occurred in Kamchatka, which awakened Shiveluch, the largest volcano in the Kamchatka Range! Smoke and lightning can be seen for tens of kilometers… pic.twitter.com/vWgBVDByiX

— LX (@LXSummer1) August 17, 2024