V prieskumoch vedie Hlas-SD, Ficove preferencie stúpajú. Predčasné voľby by chcelo viac ako 50 % opýtaných

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v januári, vyhrala by ich strana Hlas-SD so ziskom 18 percent hlasov. Na druhom mieste by skončila strana SaS s podporou 14,2 percenta. Tretia by bola strana Smer-SD s 13,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV Joj na vzorke 1000 respondentov.

Do parlamentu by sa nedostali Za ľudí ani Kotlebovci

Hnutie OĽANO by podporilo 9,3 percenta opýtaných. Progresívne Slovensko by získalo 8,5 percenta hlasov a hnutie Sme rodina 6,5 percenta. Nasleduje Republika so ziskom 6,2 percenta a KDH so šiestimi percentami.

Pred bránami parlamentu by zostali Aliancia so štyrmi percentami hlasov a SNS s 3,6 percenta. Do NR SR by sa nedostali ani ĽSNS s 2,9 percenta a Za ľudí s 2,2 percenta. Dobrú voľbu a Umiernených by volili dve percentá voličov, Spolu-občiansku demokraciu 0,8 percenta. Hnutie Socialisti.sk a Maďarské fórum by mali zhodne po 0,5 percenta. KSS a Naša vlasť by zhodne získali po 0,3 percenta hlasov, Život – národná strana a Národná koalícia by mali po 0,2 percenta.

Hlas-SD by podľa výsledkov prieskumu získal 33 mandátov v parlamente, SaS 26 poslancov a Smer-SD celkovo 25 poslancov. OĽANO by obsadilo 17 kresiel, Progresívne Slovensko 15 miest, Sme rodina by malo 12, Republika a KDH zhodne po 11 poslancov. Zber dát prebiehal telefonicky od 10. do 17. januára.

Za predčasné voľby sa vyslovilo viac ako 52 percent voličov

Za predčasné parlamentné voľby sa vyslovilo 52,2 percenta voličov, z toho s touto alternatívou určite súhlasí 35,2 percenta opýtaných a skôr súhlasí 17 percent.

S možnosťou skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády určite nesúhlasí 27,3 percenta oslovených, skôr nesúhlasí 17,3 percenta. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Ako, ktorý uskutočnila pre televíziu Joj od 10. do 17. januára na vzorke 1 000 respondentov. Zvyšných 3,2 percenta účastníkov prieskumu sa k otázke nevedelo alebo nechcelo vyjadriť.

Respondentom bola v prieskume položená otázka: „Želali či neželali by ste si, aby sa konali predčasné voľby, teda aby súčasná vláda nedovládla celé štyri roky?”.