V počte nakazených sme v stave, kedy Matovič Sulíkovi minulý rok odkázal, že si vtedy môže otvárať, čo chce

V bývalej vláde sa vtedajší premiér Igor Matovič často verejne dohadoval s ministrom hospodárstva Sulíkom, za akých podmienok sa môžu otvárať jednotlivé služby a obchody. Dnes je všetko inak, no analytici z Dáta bez pátosu upozornili, že počet denného prírastku nakazených je na čísle, kedy Matovič Sulíkovi hovoril, že je to podmienka, za ktorej si môže otvárať, čo chce.

Dnes totiž PCR testy potvrdili menej ako 750 prípadov, čo bolo číslo, ktoré si minulý rok dal Igor Matovič ako podmienku pre Sulíka k uvoľňovaniu opatrení.

Dnes sa však riadime COVID automatom, od pondelka prechádzame len do bordovej fázy. Od 19. apríla sa otvárajú obchody a služby, podmienkou bude jedna osoba na 15 metrov štvorcových a negatívny test na ochorenie COVID-19. Pohyb v prírode bude možný aj v inom okrese s negatívnym testom. Otvoria sa kostoly, a to za rovnakých podmienok ako pre obchody a služby. Povoľuje sa šport v exteriéri, a to v skupine šesť osôb a s testom. Slováci budú môcť od pondelka navštíviť aj zoologické a botanické záhrady či knižnice. Zároveň svoje služby opätovne budú môcť ponúkať aj hotely a penzióny, avšak zatiaľ bez otvorenia reštaurácií.

Strana SaS stojí za Zuzanou Baťovou

Strana SaS dnes zverejnila aj jasné stanovisko k včerajšej tlačovej besede ministra financií Igora Matoviča. Koaličná strana Sloboda a Solidarita stojí za vedeckými autoritami na Slovensku, aj za Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a jeho riaditeľkou Zuzanou Baťovou.

Pre agentúru SITA to uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák v reakcii na tlačovú konferenciu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) zo štvrtka 15. apríla. Šéf rezortu financií na nej zopakoval, že stanovisko ŠÚKL poškodilo dobré meno ruskej vakcíny Sputnik V vo svete. Riaditeľku ŠÚKL Zuzanu Baťovú zároveň obvinil zo šírenia bludov.

„Je nevyhnutné, aby tento úrad pracoval nestranne. Aj preto odsudzujeme akýkoľvek politický nátlak voči ŠÚKL a nemôžeme súhlasiť ani s osobnými útokmi na pani riaditeľku, ktoré sa dotýkajú jej rodiny,” dodala v stanovisku SaS.