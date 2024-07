V obľúbenej časti Chorvátska sa objavili nebezpečné medúzy. Túto jednu vec v prípade popálenia určite nerobte

Dovolenková sezóna je v plnom prúde a obľúbené destinácie vrátane Chorvátska, praskajú vo švíkoch. Aj na dovolenke si ale treba dávať pozor na rôzne nástrahy. Pri obľúbenom chorvátskom ostrove Cres sa napríklad najnovšie objavili medúzy, píše miestny web Dnevnik.

Nebezpečné chápadlá

Ide o nebezpečné medúzy kompasové, ktoré turisti našli na plytčine v Kvarnerskom zálive. Tento druh medúzy sa objavuje v hĺbkach do 10 metrov, čiapočka medúzy má priemer do 30 cm a chápadlá môžu mať až 1 meter. Práve kontakt s chápadlami spôsobuje popáleniny.

Ak sa už s medúzou dostanete do kontaktu, popálené miesto je potrebné ihneď umyť morskou vodou. Ak sa vyskytnú problémy, ako napríklad ťažkosti s dýchaním, závrat alebo nevoľnosť, vyhľadajte lekára. Určite ste už počuli aj to, že popálené miesto je dobré omočiť. To ale určite nerobte, celú situáciu by ste mohli ešte viac zhoršiť.