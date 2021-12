V novembri zomrelo na Slovensku o 2 500 ľudí viac ako je mesačný priemer. Covid nebol najčastejšou príčinou úmrtí

V novembri zomrelo na Slovensku 7167 osôb. Je to takmer o 2500 viac, ako bol novembrový priemer v predošlých rokoch. Celková nadúmrtnosť tak v predchádzajúcom mesiaci na Slovensku dosiahla 53 percent.

Covid bol druhou najčastejšou príčinou úmrtia

Zvyšovalo ju aj ochorenie COVID-19, ktoré bolo druhou najčastejšou príčinou úmrtí v SR. Najvýraznejšia nadúmrtnosť bola v skupine mladších seniorov, teda od 65 do 74 rokov. Najhoršia situácia bola v Prešovskom kraji, kde zomrelo v porovnaní s predošlými rokmi o 95 percent viac ľudí. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

“Celková nadúmrtnosť v novembri 2021 prekonala hranicu 50 percent, je to štvrté najvyššie číslo tento rok a piate najvyššie číslo od začiatku pandémie. Na uvedený rast počtu úmrtí mala rozhodujúci vplyv infekcia COVID-19. Celkovo na jej následky zomrelo v novembri 1443 ľudí, čo bolo trojnásobne viac ako v októbri a zároveň o vyše 15 percent vyšší počet ako vlani v novembri,“ povedala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

Gro úmrtí bolo medzi seniormi

Takmer 5 600 zomretých tvorili v novembri seniori. Oproti priemeru ich zomrelo o 56 percent viac. “Zhoršená epidemická situácia sa prejavuje od začiatku pandémie najvýraznejšie práve vo vekovej kategórii ľudí od 65 do 74 rokov. Počas veľmi zlých prvých mesiacov tohto roka počty zomretých mladších seniorov prevyšovali priemer zhruba dvojnásobne, teraz v novembri to bolo o 72 percent,“ uviedla Podmanická s tým, že medzimesačne sa strojnásobila nadúmrtnosť aj u ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov).

Prehĺbili sa rozdiely aj medzi regiónmi. V ôsmich krajoch SR sa nárast počtu úmrtí oproti predošlým piatim rokom pohyboval od 22 do 95 percent. “Medzimesačne sa situácia zhoršila zo všetkých krajov najviac na východe Slovenska a v Banskobystrickom kraji. Rekordérom bol Košický kraj, kde nadúmrtnosť poskočila z októbrových 24 percent na novembrových 78 percent,” spresnili štatistici.

Najhoršia situácia bola v Prešovskom kraji, kde zomrelo o 95 percent viac ľudí ako predošlé roky. Nasledoval Košický kraj (nadúmrtnosť 78 percent) a Banskobystrický kraj (nadúmrtnosť 68 percent). “Naopak, len malé zhoršenie situácie v porovnaní s októbrom sa prejavilo v Nitrianskom a v Trnavskom kraji, ale aj v týchto regiónoch zomrelo o štvrtinu viac ľudí ako v predošlých rokoch,” podotkli z ŠÚ SR.

Najčastejšie ľudia zomierali na choroby obehovej sústavy

Najčastejšími príčinami úmrtí počas novembra boli choroby obehovej sústavy. Tie tvorili 36 percent úmrtí z celkového počtu 7167. Oproti priemeru predchádzajúcich piatich rokov bol ich počet vyšší o pätinu. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Druhou najčastejšou príčinou úmrtí bolo ochorenie COVID-19, ktorému podľahlo 1443 osôb, čo predstavuje približne pätinu úmrtí. “Počet zomretých na COVID-19 sa medzimesačne strojnásobil, každé piate úmrtie v novembri spôsobil priamo nový vírus. Chorobe súčasne podľahlo o takmer 200 osôb viac ako v novembri pred rokom,” povedala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

Takmer 90-percentný medziročný nárast počtu úmrtí na ochorenie COVID-19 zaznamenali štatistici u ľudí v produktívnom veku (15 až 64 rokov). “Kým vlani v novembri predstavovali starší seniori nad 75 rokov, väčšinu zo všetkých obetí tohto vírusu, v novembri 2021 predstavoval ich podiel necelú polovicu (48 percent),” spresnil ŠÚ SR.

Z regionálneho hľadiska mala infekcia COVID-19 najvýznamnejší podiel na všetkých úmrtiach v Trenčianskom kraji (27 percent). “Najlepšie na tom boli Nitriansky a Trnavský kraj, v ktorých nový vírus spôsobil len každé šieste úmrtie a v oboch týchto regiónoch klesol až na tretiu priečku v zozname najčastejších príčin zomierania,” podotkli štatistici.

Treťou najčastejšou príčinou zomierania v SR v predošlom mesiaci boli choroby dýchacej sústavy, na ktoré zomrelo 1123 ľudí a tvorili takmer 16-percentný podiel z celkového počtu zomretých. “Táto skupina chorôb ako príčina úmrtí mala najdynamickejší nárast spomedzi všetkých príčin úmrtí a urobila najvyšší skok v porovnaní s predošlými piatimi rokmi – aktuálny novembrový počet zomretých bol štvornásobne vyšší,” upozornili.

Na štvrtom mieste boli nádory, na ktoré s výnimkou septembra a októbra zomieralo od začiatku roka 2021 menej ľudí, ako je päťročný priemer. “Tejto príčine podľahlo vyše 1000 ľudí (14 percent zo všetkých úmrtí). Súčasne teda rakovina v rôznych formách zabila o takmer 11 percent menej ľudí ako v novembri v predošlých rokoch,” podotkli s tým, že toto konštatovanie platí pre všetky vekové skupiny.