V niektorých momentoch šlo o život. Do kín prichádza novinka z prostredia automobilových závodov

Nový film režiséra Mira Rema Láska pod kapotou, ktorý počas svojej svetovej premiéry ohúril karlovarské festivalové publikum, vstupuje v týchto dňoch do slovenských kín. Podľa mnohých divákov, ktorí film už mali možnosť vidieť, sa Removi podarilo na plátna kín priniesť jednu z najlepších tuzemských dvojíc posledných rokov – bývalého baníka Jaroslava a jeho školskú lásku Jitku.

Hlavné postavy filmu Láska pod kapotou, Jaroslav Vávra a Jitka Prokipčáková, po svetovej premiére na festivale v Karlových Varoch, prišli predstaviť svoj životný príbeh aj slovenskému publiku. Do kina Lumière, v ktorom sa konala slávnostná slovenská premiéra filmu, dorazili Jaroslav s Jitkou vo svojom autokrosovom závodnom aute.

Autentické zachytenie reality bez pretvárky a vopred napísaného scenára

„Je to zážitok. Ja nie som herec a nikdy ním nebudem, ale celé nakrúcanie by som si znovu zopakoval. Bola to krásna a zaujímavá práca, pri ktorej som sa nemusel ani chvíľu pretvarovať. Neviem, či si to ľudia všimnú, ale ani v jednej scéne nehrám, ja takto totiž žijem. A aj keď sa do filmu nedostalo všetko – len torzo z môjho života, film vnímam ako jednu vyhranú etapu,“ teší sa z filmu jeho hlavný predstaviteľ Jaroslav Vávra.

Film Láska pod kapotou bol natáčaný mnohými kamerami a vyžadoval si pomerne neobvyklé techni cké riešenia. Autori filmu sa počas troch rokov nakrúcania snažili o nemožné – zachytiť dokumentárnymi spôsobmi karamboly a situácie, v ktorých ide o závod.

V niektorých momentoch šlo doslova o život

„Experimentovali a upevňovali sme kamery kam nás napadlo. Vo filme sú použité len trblietky, ani nie promile nazbieraného materiálu z pretekov, z desiatok hodín jazdenia na rôznych tratiach, z mnoho kamier v priebehu troch rokov. Šťastie prialo pripraveným a napokon sme zachytili pomerne výživné momenty, v niektorých šlo doslova o život. Mám z tejto formy dokumentárneho bádania veľkú radosť. Je to niečo pripomínajúce skôr vedecký experiment, práca s nejasným výsledkom. Radosť z takto vytvorených sekvencií v strižni je potom o to väčšia. Mál som pocit, že som prekonal sám seba,“ dodáva s úsmevom režisér filmu Miro Remo.

Aj keď je Láska pod kapotou dokumentárnym filmom, po jeho premiére si veľa ľudí myslelo, že film je hraný a že mnohé dialógové scény vychádzajú z vopred napísaného scenára. Opak je však pravdou.

„Ako režiséra ma teší, keď si ľudia po vzhliadnutí filmu myslia, že film je hraný. Avšak, Láska pod kapotou pracuje výhradne s reálnymi situáciami a nič v nej nie je hrané. Je to dokumentárny film a jednotlivé scény sú reálnymi obrazmi zo života Jaroslava a Jitky. Počas nakrúcania sa nám postupne pred kamerou odohrávali čoraz autentickejšie, aj keď v mnohých situáciách doslova osudové obrazy. Takúto mieru autenticity som vo svojich filmoch ešte nezažil,“ prezradil Miro Remo.

Preteky o život prichádzajú do našich kín

Od 9. septembra, vďaka distribučnej spoločnosti Filmtopia, si návštevníci kín a milovníci filmov budú môcť pozrieť Lásku pod kapotou vo svojom obľúbenom kine na celom Slovensku. Režisér Remo sa následne vyberie so svojim novým filmom na krátku slovenskú kino tour a vo vybraných kinách bude po filme diskutovať s divákmi.