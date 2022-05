V Neapole je legendou, v Turecku mu chcú postaviť sochu. Marek Hamšík ukončil reprezentačnú kariéru

Marek Hamšík v pondelok oznámil, že ukončuje reprezentačnú kariéru. Slovenský stredopoliar odohral v najcennejšom drese 135 zápasov a bol súčasťou najväčších úspechov nášho národného mužstva vrátane účasti na MS 2010 a európskych šampionátoch v 2016 a 2021.

„Nebolo to jednoduché, dlho som rozmýšľal, no po pätnástich rokoch som sa rozhodol uzavrieť významnú a nádhernú časť mojej futbalovej kariéry,“ uviedol Hamšík na svojom webe.

Meno Marek Hamšík doslova otvára Slovákom vo svete dvere. Osobu nášho, už bývalého, reprezentanta zdobila počas celej reprezentačnej aj klubovej kariéry najmä bojovnosť, nesmierna kvalita v strede poľa či v neposlednom rade líderská pozícia.

Marek je v súčasnosti hráčom tureckého klubu Trabzonspor, ktorý sa po 38 rokoch dočkal majstrovského titulu. K tomuto veľkému úspechu výrazne prispel aj 34-ročný rodák z Banskej Bystrice, ktorý sa objavil v 26 zápasoch s bilanciou 2 gólov a 4 asistencií.

Úlohou neapolskej legendy však nikdy neboli primárne góly, ale dirigovanie a posúvanie hry v pozícii motora aj mozgu celého tímu.

S kariérou začínal v Banskej Bystrici, odkiaľ sa cez Slovan Bratislava dostal do Talianska. Nasledujúcich 15 rokov tak pôsobil na Apeninskom polostrove, kde si hlavne v drese Neapolu získal pozornosť celého sveta. V roku 2019 zamieril do ďalekej Číny, odkiaľ sa po dvoch rokoch vrátil späť do európskeho futbalu. Po krátkej anabáze vo švédskom Göteborgu pridal svoj dovedna posledný prestup, do spomínaného Trabzonsporu.

V začiatkoch museli predať auto, aby mohol hrať futbal

Kariéra aj súčasné životné pôsobenie Hamšíka môže byť opisované ako rozprávkové, no aj k tomuto statusu sa dostal cez tvrdú prácu a množstvo obety. Narodil sa 27. júla 1987 a vyrastal v športovej rodine. Otec Richard hral v minulosti taktiež futbal, pričom sestra Michaela a matka Renáta sa venovali hádzanej. Šport tak mal v rodine Hamšíkovcov silné miesto, čo určite pomohlo aj Marekovi v kariérnom napredovaní.

Spomínané obetovanie nemusel absolvovať len Marek. Ako píše portál Richathletes, otec Richard musel v istej dobe predať jediné auto, ktorým rodina disponovala. Dôvodom bolo, že Marek sa vo veku 14 rokov presúval z banskobystrickej akadémie Jupie do akadémie Slovanu Bratislava, čo si, samozrejme, vyžadovalo viac financií na podporu mladej futbalovej nádeje. Pre porovnanie, dnes odhaduje portál Richathletes Hamšíkov majetok na približne 29 miliónov eur.

Taliansky sen sa začína

Rozdielnu kvalitu Mareka si od začiatku všímali nielen tréneri, ale aj zahraniční skauti. Bratislavu tak opustil už po dvoch rokoch, kedy ho do svojich mládežníckych radov stiahla Brescia. Tradičný taliansky celok zaplatil za nadaného Slováka 500-tisíc eur. Na severe Talianska strávil tri roky vrátane roku v mládežníckom výbere. Neskôr sa presunul natrvalo do prvého mužstva, kde za dva roky odohral 74 zápasov v druhej najvyššej súťaži.

Rok 2007 bol pre Mareka ozaj znamenitý. Dôveru doň vložil veľkoklub z Neapola, pričom vo februári si odkrútil debut v seniorskom národnom tíme. Tamojšie SSC zaplatilo za devätnásťročného záložníka 5,5 milióna eur, čo bola na tú dobu za mladého hráča zo zahraničia značne vysoká čiastka. Futbalový angažmán pod Vezuvom začal perfektne, keďže Marek dostával množstvo hracieho priestoru a v domácej súťaži Serie A strelil aj 9 gólov.

Prepadnutia ako z kriminálneho filmu

Keďže Hamšík sa v Neapole rýchlo udomácnil a nielen skvelými výkonmi si získal domácich fanúšikov, stala sa z neho popredná celebrita ulíc metropoly spod sopky, ktorá takmer pred 2-tisíc rokmi pochovala mesto Pompeje. V meste na juhu Talianska je však pozícia zámožnejšej a známejšej osobnosti do istej miery aj prekliatie. Neapol ako mesto s bohatšou kriminálnou minulosťou má, aj keď podstatne menšiu, kriminálnu aktivitu zlodejov áut, tzv. vreckárov či motorkárov, s ktorými prišla do kontaktu aj Marekova rodina.

Prvýkrát sa to udialo ešte len rok po tom, čo Marek prišiel do klubu. Vtedy naň podľa jeho slov v zápche vytiahol lúpežník na motorke zbraň a pýtal si hodinky. Druhýkrát sa situácia zopakovala pri štadióne, kde už Hamšíkovi aj rozbili okno na aute, povedal futbalista v epizóde podcastu Boris a Brambor.

Podobný šok prežila aj jeho manželka Martina, ktorej v 9. mesiaci tehotenstva ukradli auto, pri čom ju zastrašovali priložením zbrane k bruchu. Spomenuté prípady znejú dosť hrozivo a nejeden človek by po takýchto zážitkoch asi zvažoval zmenu pôsobiska, no ostatní nie sú Marek Hamšík. „Je to moja chyba, že som nosil tie luxusné hodinky, v klube vždy prízvukujú, aby hráči nenosili na verejnosti drahé šperky,“ dodal v podcaste.

Kauza s najsilnejším mužom Talianska, Berlusconim

Meno Silvio Berlusconi je verejnosti známe hneď z viacerých odvetví. Okrem toho, že sa dlhé desaťročia pohyboval v politike a viackrát zastával post premiéra, fungoval aj ako vplyvný miliardár a biznismen. Dominantou jeho obchodných aktivít bolo aj vlastníctvo klubu AC Miláno, ktorému šéfoval po dobu 31 rokov.

Ak sa niekto pýta, čo mohol mať najznámejší Talian spoločné so slovenským futbalistom, čudovali by ste sa. Marekova hviezda v talianskom futbale stúpala takpovediac každým zápasom rázne nahor, čo prirodzene opäť zvolávalo záujem z najväčších klubov sveta. Nie je tajomstvom, že za takmer 12-ročné pôsobenie v Neapole ho chcel aj anglický Manchester United, no prestup odmietol z rešpektu k fanúšikom a z lásky ku klubu aj mestu.

A práve z týchto dôvodov po ňom nešiel ani slávny milánsky klub, aj keď špekulácie boli takmer na dennom poriadku. Písal sa rok 2011 a Marek ako vyzretý hráč mal byť na prestupovom zozname vysnených posíl klubu zo štadióna San Siro. V rovnakom roku sa blížili voľby a uvedomujúc si vplyv na juhu Taliansku, sám Berlusconi počas jedného z vystúpení pred ľuďmi povedal, že Hamšíka nikdy nepodpíše. Vraj z úcty k Neapolu a z dôvodu, že nemá záujem brať iným klubom ich symboly, cituje Goal.

Iné, nepotvrdené, zdroje však informovali, že Berlusconi si bol dobre vedomý situácie, ktorá by nastala po kúpe Hamšíka. V južnej časti Talianska by sa jeho politická podpora vraj dostala na úplne dno. Marek tak v rámci Talianska už Neapol neopustil. V roku 2019 však prišla správa, že Hamšík po necelých 12 rokoch opúšťa Neapol a mieri do futbalovo exotickej Číny.

Z Číny cez Švédsko až do Turecka

Po prestupe do klubu Dalian, kde Marek odišiel za 20 miliónov eur s ročným platom vo výške 9 miliónov eur, po ňom v Neapole ostala nezmazateľná stopa. 519 zápasov, 121 gólov, 103 asistencií a viaceré rekordy, ktoré mu tak skoro nikto nevezme.

Marek vydržal v Číne dva roky, pričom jeho pôsobenie výrazne ovplyvnil aj začiatok pandémie koronavírusu, kedy sa aj futbalový svet na istú dobu zastavil. Hamšík sa na ďalekom východe predstavil v 45 stretnutiach. Ako súčasť snahy o vyššiu zápasovú záťaž pred majstrovstvami Európy 2021 skúsil Marek niekoľkomesačné pôsobenie vo švédskom Göteborgu, kde však odohral len päť zápasov.

Zatiaľ poslednou klubovou štáciou sa stal turecký Trabzonspor, kde sa jeho prvá sezóna stretla s možno až nečakane veľkým úspechom. Po mnohých rokoch aktívneho futbalu sa možno zhoršila Marekova rýchlosť či výkon, no jednoznačne sa nezmenila jeho bojovnosť a charizma lídra. Vidieť to aj v Turecku, kde je Marek jedným z najobľúbenejších hráčov medzi fanúšikmi, ktorí mu dokonca chcú postaviť sochu.

Milovník áut a biznismen

Každý profesionálny hráč si musí byť vedomý toho, že kariéra jedného dňa skončí. Aj keď v Marekovom prípade k dnešnému dňu skončila „len“ jedna z dvojcestia, aj on sa nezadržateľne blíži k zaveseniu kopačiek na klinec. U Banskobystričana to však nemusí byť zložitá dilema.

Už dlhšie má totiž vo vlastnom portfóliu vinársku spoločnosť Hamsik Winery, vlastní niekoľko nehnuteľností vrátane priemyselného parku a čo viac, onedlho spustí jednu z najmodernejších futbalových akadémií na Slovensku.

K jeho záľube patria aj luxusné autá, ktoré si vďaka nadštandardnej finančnej situácii môže bez problémov dovoliť. V podcaste Mariána Gáboríka a Borisa Valábika odhalil svoj vozový park, ktorý sa takto pred dvoma rokmi skladal z Ferrari 488 Pista, Mercedesu triedy G v špeciálnej úprave 4×42 , ďalší Mercedes triedy G, pričom ešte prezradil, že očakáva príchod Ferrari Roma a tiež Mustangu Shelby GT500 z roku 1967, známeho tiež ako Eleanor.

Jedna etapa tak skončila, Marek Hamšík však odviedol pre našu reprezentáciu vždy maximum, za čo mu bude slovenský futbal navždy vďačný. Ikonický účes, stopercentné fair-play, profesionálny prístup a reprezentácia Slovenska nielen cez národný tím. Marek Hamšík je športovou ikonou, akú môže Slovensku závidieť nejedna zahraničná krajina.