V kinách ho uvidíme na 5. výročie tragickej udalosti. Film o vražde Jána Kuciaka a Martiny odhaľuje nové skutočnosti

Už je to takmer 5 rokov, čo Slovenskom otriasla tragická vražda novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny. Vo filme, ktorý svetlo sveta uzrie už čoskoro, tvorcovia odhaľujú nové skutočnosti, dôkazy a exkluzívne informácie.

Film si v kinách budeme môcť pozrieť už 23. februára 2023

Ako informuje web Aktuality, koprodukčný dokumentárny film s názvom Kuciak: Vražda novinára sprostredkuje divákom aj doteraz nezverejnené svedecké výpovede, dôkazy, exkluzívne informácie a materiály, ku ktorým slovenská verejnosť doposiaľ nemala prístup. Film si už mohli pozrieť diváci počas premiéry 1. mája 2022 na kanadskom filmovom festivale Hot Docs, ale aj na festivale v Karlových Varoch, kde sa dočkal búrlivých ohlasov. Premiéru v slovenských kinách bude mať 23. februára 2023.



Krvavá vražda sa odohrala v roku 2018 vo Veľkej Mači. Telo 27-ročného Jána Kuciaka našla polícia tvárou dolu pri vchode, v hrudníku mal dve strelné rany. Vrah zastrelil aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, ranu jej vypálil do hlavy. Jej telo našla polícia v kuchyni. Mladá dvojica mala pred sebou celú budúcnosť, čoskoro sa mali zosobášiť. Namiesto svadby sa ale konal pohreb.

Je dôležité, aby sa na ich príbeh nezabudlo

Jednou z kľúčových postáv filmu je novinárka Pavla Holcová, ktorá s Jánom Kuciakom spolupracovala krátko pred jeho smrťou. Práve ona niekoľko dní po jeho smrti uverejnila aj Kuciakov posledný článok. Článok, ktorý spája taliansky organizovaný zločin s vtedajším slovenským premiérom Robertom Ficom. Krátko na to vypukli po celom Slovensku masívne protesty, po ktorých odstúpil nielen Fico, ale aj policajný prezident.

Do rúk polície sa dostala aj Alena Zsuzsová, niekdajšia milenka slovenského podnikateľa Mariana Kočnera. V roku 2019 bol z objednávky Kuciakovej vraždy obvinený aj Kočner. Po roku a pol Pavle Holcovej neznámy človek ponúkol celý tajný vyšetrovací spis k prípadu.

Podľa režisérových slov je dôležité, aby sa na príbeh Jána a Martiny nezabudlo. Film vznikol v produkcii spoločnosti Final Cut for Real v koprodukcii s OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), spoločnosťami Frame Films a For Got Fat Productions.