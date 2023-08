V havarovanom lietadle, v ktorom mal byť aj Prigožin, bol zrejme aj Utkin. Je možné, že ho zostrelila protivzdušná obrana

Pri havárii súkromného lietadla na trase z ruskej metropoly Moskva do Petrohradu zahynulo všetkých desať osôb na palube, uviedli v stredu príslušné ruské úrady. Na zozname pasažierov bol podľa nich aj vodca žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, informuje TASR podľa agentúry AP.

Súkromné lietadlo Embraer podľa kanálu na komunikačnej platforme Telegram zostrelila ruská protivzdušná obrana v Tverskej oblasti severne od Moskvy. Telegramový kanál Grey Zone, blízky wagnerovcom, to uviedol pred tým, ako ruský letecký úrad Rosaviacia potvrdil zrútenie lietadla. Informuje o tom SITA, ktorá sa odvoláva na web BBC.

Kanál Grey Zone tvrdí, že miestni obyvatelia pred pádom lietadla počuli dva výbuchy a na oblohe videli dva biele pruhy. Na palube zrúteného lietadla boli siedmi cestujúci a traja členovia posádky.

There were 10 people on board the crashed Embraer: seven passengers and three crew members – Rosaviatsia

A special commission set up by Rosaviatsia has launched an investigation into the circumstances and causes of the plane crash. pic.twitter.com/2bcZh7pcpJ

— NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023