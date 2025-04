Užite si pekné počasie, po Veľkej noci príde peklo: Počasie sa úplne zblázni, na toto sa musia Slováci pripraviť

Dnes bude polojasno, miestami prechodne oblačno. Zrána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Výnimočne prehánky. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Celkovo nás však čaká veľmi pekné a príjemné počasie.

Najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov Celzia, na juhozápade bude ojedinele teplejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 10 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne južný vietor 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), zrána a k večeru na strednom a východnom Slovensku bude slabý vietor. Spadne približne do jedného milimetra zrážok, čiže v podstate skoro nič.

Po Veľkej noci príde zlom

Okamžite po sviatkoch sa však počasie na Slovensku výrazne zmení a príde vlna silných búrok. Na niektorých miestach pritom hrozia už v pondelok, no isté sú až od utorka, píše iMeteo. V noci z pondelka na utorok sa už studený front „dostane priamo nad naše územie a v našej oblasti sa bude vlniť až do piatka. Od utorka to teda znamená, že sa s búrkami na našom území budeme stretávať každý jeden deň,“ píše portál.

V utorok má byť najvyššia pravdepodobnosť výskytu búrok v oblasti stredného a východného Slovenska. „Zrejme najbúrlivejšie dni v Európe budú streda a štvrtok, a to sa už búrky môžu vyskytovať aj u nás na celom území,“ dodáva iMeteo.