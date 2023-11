Užite si kúpanie vo vírivke pod holým nebom aj v zime: Tieto unikátne miesta máte len na skok a možno o nich ani neviete

Len si predstavte tú idylku — po výdatnej lyžovačke, bežkovaní alebo prechádzke v zasneženom horskom prostredí sa zahrejete a zrelaxujete v saune, ktorá sa nachádza uprostred prírody a nakoniec si užijete západy slnka zabalení v teplej deke v domčeku na strome s unikátnymi výhľadmi. Znie to ako scéna vystrihnutá z filmu, ktorú by ste chceli zažiť na vlastnej koži? Dobrou správou je, že môžete a za týmto zážitkom sa nemusíte vydávať do zahraničia. Môžete ho zažiť na strednom Slovensku, konkrétne na obľúbených Donovaloch.

V článku sa dozviete aj: aké zaujímavé miesta na Donovaloch môžete navštíviť;

v čom je výnimočné miestne lesné spa;

čo ďalšie okrem sauny návštevníkom ponúka;

ako vyzerá pobyt v domčeku na strome počas zimy;

že tu nájdete aj útulňu inšpirovanú Alpami;

aké zážitky máte na dosah.

Donovaly sú aj počas zimných mesiacov miestom, kde si prídu na svoje milovníci turistiky, športu alebo všetci tí, ktorí hľadajú únik zo všedných dní na pomedzí Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Aj preto sa tešia svojej popularite. Ak čokoľvek z tohto na vás sedí, mali by ste vedieť o niekoľkých zaujímavých miestach, ktoré tu nájdete, prinesú vám nezabudnuteľné chvíle a ukážu, že dovolenkovať sa oplatí aj u nás doma.

Sauna a vírivka v obklopení prírody

Táto oblasť stredného Slovenska sa v zime teší bohatej snehovej nádielke, vďaka čomu priťahuje ľudí z rôznych kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia. Po výdatnej lyžovačke alebo sánkovačke si tu môžete napríklad oddýchnuť v lesnom spa OMsauna, ktoré sa nachádza len na skok od zjazdovky Nová Hoľa, no na druhej strane si tu do sýtosti vychutnáte pokoj prírody.

„Chceli sme vytvoriť na Donovaloch pekné miesto, kde budú ľudia radi chodiť tráviť čas do lesného spa, budú môcť prísť sami alebo s kým budú chcieť, lebo OMsauna je privátna, a to znamená, že keď si rezervujete termín, budete mať celé spa len pre seba, čo je podľa nás veľmi dôležitý faktor, ktorý dokáže ovplyvniť, aký zážitok si zo saunovania odnesiete,“ vysvetľuje Lucia, ktorá stojí za vznikom lesného spa.

Užijete si tu fínsku saunu, z ktorej si to namierite do ochladzovacej kade, alebo sa hodíte rovno do snehu. „Počas zimy je možnosť využiť služby lesného spa formou „ski-in ski-out,“ čo znamená, že lesný wellness je dostupný priamo zo zjazdovky Nová Hoľa a môže tak perfektne doplniť zážitok z lyžovania, či iného športu regeneráciou vo fínskej saune a vírivke s hydromasážnymi tryskami,“ dopĺňa.

Unikátne výhľady na okolité kopce na vás čakajú nielen zo sauny, ale aj z vírivky. Vari ani nemusíme dodávať, že ak túžite po chvíľach romantiky a ak ste chceli zažiť pohodu so šampanským v ruke v horúcej vode pod holým nebom, tu si prídete na svoje. Napokon si odpočiniete na terase s exteriérovým ohniskom a šálkou čaju v ruke, či v relaxačnej miestnosti ponorenej priamo v lese.

Privátne spa je určené až pre šiestich ľudí. No ak sa ho rozhodnete navštíviť napríklad vo dvojici, vďaka jeho konceptu sa nemusíte obávať toho, že by ste sa museli o saunu či vírivku deliť s niekým ďalším.

Noc v domčeku na strome

V podobne modernom a minimalistickom štýle je postavený aj neďaleký domček na strome Helios, ktorý je súčasťou pre niektorých už veľmi dobre známeho miestneho projektu Wild House Donovaly. Pochádza z dielne architektky Jany Štofan Stykovej, nositeľky Ceny za architektúru CE.ZA.AR, a výnimočný je v tom, že víta svojich hostí aj počas zimných mesiacov.

„Zimná sezóna alebo zimné pobyty u nás vo Wild House Donovaly majú špeciálnu atmosféru a pripomínajú nám, že magické veci sa dejú každý deň. Sme radi, že čoraz viac ľudí to vníma podobne a že domček Helios môže byť tým miestom, kde spomalíme, prepojíme sa viac so sebou a svojou intuíciou,“ opisuje Lucia zážitok, ktorý má návštevníkom priniesť. Navyše svoj pobyt môžete začať veľmi štýlovo a doviesť sa na saniach ťahaných psím záprahom, čo je atrakcia typická pre Donovaly.

Ak obľubujete atmosféru, pri ktorej aj pitie čaju za zvuku praskania ohňa v kozube je špeciálnym zážitkom, tak presne toto ubytovanie v korunách stromov ponúka. Nachádza sa v obklopení lesa, kde zabudnete sa ruch dnešných uponáhľaných dní, pričom elektrinu a wi-fi tu nenájdete. Takže sa budete venovať len prítomnému okamihu a aktivitám so svojimi blízkymi.

„Užiť si môžete prechádzky zasneženými lesmi, či detskú sánkovačku plnú smiechu a červenými lícami, ktorá končí pri šálke slovenského čaju z byliniek z tatranských lúk,“ radí Lucia.

Môžete si vychutnať nekonečné kochanie sa výhľadmi, či už z tepla domčeka, alebo z jeho terasy a vstávanie vám spríjemnia raňajky v podobe piknikového košíka, v ktorom na vás budú čakať dobroty.

Útulňa inšpirovaná Alpami

Keď sa dobre vyspíte a vďaka raňajkám načerpáte nové sily do ďalšieho dňa, môžete vyraziť napríklad na bežky. Z Donovál sa po upravenej bežkárskej stope dostanete k vynovenej útulni Na Kráme, ktorá vznikla zo zabudnutej búdky na križovatke viacerých turistických trás.

Už prešla značnou premenou, no v ďalšej časti rozvoja je na pláne pridanie okna do spacej časti, a keďže za ňou stojí občianske združenie, môžete ho podporiť.

„Sme inšpirovaní horskými chatami v rakúskych a talianskych Alpách, kde sa snažíme vytvoriť domácke prostredie, sami si varíme, pripravujeme jedlá z tých najkvalitnejších surovín. Máme, samozrejme, veľa plánov na zveľadenie, no keďže to poväčšine financujeme z vlastných zdrojov, snažíme sa ísť na to postupne,“ spomína Lucia ďalší zaujímavý miestny projekt.

Jedným dychom dodáva, že zveľadenie tohto výnimočného miesta bude prínosom nielen pre všetkých ľudí, ktorí sa tu radi zastavujú hľadajúc oddych, ale aj pre celú širšiu komunitu tých, ktorí majú radi šport, hory, dobrodružstvo, ale najmä prírodu a čas strávený v jej obklopení.

Zážitky len na skok

Veľkým plusom je, že nech už pochádzate z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, tieto zážitky máte len na skok. Donovaly sa tešia dostupnej polohe, keďže sa nachádzajú priamo v srdci našej krajiny.

Napríklad z Bratislavy ste tu autom približne za dve a štvrť hodiny, a tak isto aj z Košíc. Z takej Banskej Bystrice, Zvolena alebo Brezna to máte len pár minút. Rovnako aj z Martina či Ružomberka. Vďaka tomu sú atraktívnou lokalitou a zaujímavým miestom, kam môžete vyraziť aj na zimnú dovolenku, či stráviť tu víkend.