Užijete si perfektnú luxusnú dovolenku za príjemné ceny: Prezradíme vám, kam sa za skvelé ceny vybrať do exotiky

Nikdy nie je priskoro začať plánovať ďalšiu dovolenku. Po exotike túži čoraz viac Slovákov. Máme pre vás niekoľko lákavých tipov, na svoje si príde každý. Prezradíme vám, kam sa vybrať, ak chcete zažiť luxus a kam sa pozrieť, ak vaše srdce piští po ďalekej exotike a azúrovom mori.

S dovolenkami sa nám spája hlavne leto, no verte, že čas na cestovanie je ideálny po celý rok. Nemusí to totiž byť len o ležaní na pláži. Cestovná kancelária TUI ReiseCenter, patriaca do svetového koncernu TUI Group, je na slovenskom trhu už 20 rokov a sľubuje pestrú škálu zážitkov šitých na mieru. Vybrať si môžete dovolenku snov v priateľskej cene podľa toho, či cestujete s rodinou, alebo si, naopak, chcete od detí na chvíľu oddýchnuť. Myslí tiež na tých, ktorí si potrpia na luxus a kvalitu. Dobre tiež vie, že neraz si dovolenku v exotike môžete užiť v zime dokonca viac, ako v lete.

Kvalitná dovolenka pre celú rodinu

Nezabudnuteľnú dovolenku v sieti kvalitných hotelov a s komplexnými službami je ideálne začať plánovať v dostatočnom predstihu. V ponuke TUI si vyberiete z pestrého zoznamu hotelov na základe toho, či sa deti radšej vybláznia na tobogane v akvaparku, alebo by vám viac vyhovoval hotel priamo pri pláži, kde si budete môcť stavať hrady z piesku od rána do večera.

Ak si dovolenku na ďalšie leto (na obdobie medzi 1. májom a 31. októbrom 2025) stihnete rezervovať ešte do 18. 11., môžete poriadne ušetriť. Deti vo veku od 2 do 12 rokov totiž môžu vďaka špeciálnej akcii cestovať už od 129 eur. Pri vlastnej doprave dokonca deti do 11 rokov môžu cestovať zadarmo.

Za priateľské ceny si dovolenku v exotike môžete vychutnať aj pred Vianocami. Kým iní budú v zhone naháňať vianočné darčeky alebo už nakupovať prísady do zákuskov, vy si môžete z Viedne zaletieť na 7 nocí napríklad na Tenerife. Hard Rock Hotel Tenerife sa nachádza priamo na zlatistej piesočnatej pláži.

Za príjemných 1068 eur za 7 nocí môžete začať nový rok v španielskom Fuerteventura. Hotel TUI MAGIC LIFE Fuerteventura ponúka luxusný výhľad na Atlantik. Sledovanie západu slnka vám spríjemní drink či niečo pod zub z pestrej ponuky barov a klubov.

Dokonalá dovolenka v zime aj v lete

Alebo si užite trocha tepla na Kapverdských ostrovoch. Kým tu už pomaly, ale isto vyťahujeme zimné bundy, na Kapverdoch je aj teraz príjemné počasie ako stvorené na opaľovanie. Dokonca aj v decembri si tam užijete úžasných 25 až 28 °C. Kto by sa chcel brodiť sivastou čľapkanicou či šmýkať sa na ľade, keď vďaka TUI môžete pochlipkávať drink na niektorej z kapverdských pláží. Ak napríklad navštívite Santa Mariu, na skok máte pláž, ale aj mesto. Na svoje si tak prídu milovníci nočnej zábavy, ale aj pokojného vylihovania na slnku. Odporúčame napríklad hotel Riu Palace Cabo Verde.

V lete je pre luxusnú dovolenku priam stvorené Grécko. TUI prináša pestrú ponuku ubytovania na viac ako 30 ostrovoch, od tých najmenších až po obľúbenú Krétu. Skvelou voľbou je napríklad Grecotel LUX.ME White Palace. Celoročne má čo ponúknuť aj Turecko, a to pre menej, ale aj viac náročných dovolenkárov. Prehliadnuť by ste nemali napríklad hotel Club Marvy by Paloma.

Ak budete brázdiť po webe a hľadať si dokonalé miesto na relax, nevynechajte Iberostar Pinos Park na španielskej Malorke. Malorka, Menorka a Ibiza sú síce známe najmä ako divoké párty miesta, kde to žije, no vďaka TUI si môžete vytvoriť dovolenku na mieru, aká vám bude vyhovovať najviac.

Toto si zapíšte na cestovateľský zoznam

Mnoho ľudí miluje aj Maurícius a na svoj cestovateľský zoznam by ste ho celkom iste mali zapísať aj vy. Hodnotenia hotela LUX* Grand Gaube hovoria samy za seba. Vždy nápomocný vám je nielen personál TUI, ale aj obsluha priamo v hoteli, obrátiť sa na nich môžete s akoukoľvek požiadavkou. Návštevníci si nevedia vynachváliť skvelé jedlo či príjemné prostredie a tí, ktorí práve odišli, už teraz snívajú o tom, že sa sem zase niekedy vrátia.

Už pri zmienke o Maldivách je každému jasné, že to bude dovolenka ako vystrihnutá z magazínu. Čaká vás azúrové more a idylické bývanie priamo pri vode vďaka Summer Island Maldives. Dokonca sa tu môžete aj naučiť potápať.

Ak vaše srdce piští po exotike z trochu iného súdka, TUI má v ponuke aj Mexiko a prichádza s úplnou novinkou. Prináša dovolenku na pobreží Baja California – Los Cabos. V Cabo San Lucas na pacifickom pobreží vás slnko zahreje na pokožke, ale aj pri srdci. V komfortnom hotelovom komplexe Riu Santa Fe je hosťom k dispozícii niekoľko bazénov, dokonca aj swim up bar či vodný park Splash Water World.

Ešte stále nemáte vybratú dovolenku? Je najvyšší čas vytiahnuť zoznam svojich tajných želaní. Či túžite po teple niekde blízko alebo chcete na chvíľu vypadnúť poriadne ďaleko, exotika je na dosah ruky vďaka TUI. Čím skôr si letnú dovolenku snov za skvelé ceny zarezervujete, tým lepšie.