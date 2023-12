Už o pár dní sa mení grafikon: ZSSK sľubuje viacero vylepšení pre cestujúcich vlakom, pozrite si prehľad

Cestovanie po koľajniciach z východného Slovenska do hlavného mesta Rakúska a späť sa skráti. Umožní to nový cestovný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s platnosťou od nedele 10. decembra. Prináša aj ďalšie vylepšenia.

Vlak InterCity (IC) 44 z Košíc do Viedne má túto trasu podľa plánu zvládnuť o 32 minút skôr ako doteraz – za 5 hodín 50 minút. Opačne idúce IC 45 by malo cestu z Viedne do Košíc prejsť o 46 minút rýchlejšie, po novom za 5 hodín 45 minút. Dôvodom kratšieho cestovania je podľa národného dopravcu to, že tieto vlaky sa už nebudú neprimerane dlho zdržiavať na Hlavnej stanici v Bratislave. V hlavnom meste zastavia iba v staniciach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava predmestie.

Zlepšenia pre Humenčanov

„Novinkou je tiež zlepšenie cestovania pre Humenčanov. Tí budú mať v Košiciach po novom prípoje do Bratislavy nielen na vlaky Ex, ale aj na IC vlaky. Prípoje budú aj v opačnom smere,“ informoval Dominik Drevický z odboru komunikácie ZSSK. Prestupný čas z regionálnych expresov, takzvaných vlakov REX Humenné – Košice na IC vlaky Košice – Bratislava a naopak bude 34, resp. 35 minút. Všetky IC vlaky budú zastavovať v staniciach Kysak, Spišská Nová Ves, Poprad-Tatry, Liptovský Mikuláš, Žilina, Trnava a na novej zastávke Bratislava-Vinohrady okrem dvoch spomínaných vlakov IC 44 a IC 45 medzi Košicami a Viedňou.

Vylepšenia pre študentov na východe

Nový vlakový grafikon podľa železničiarov zohľadnil pripomienky samospráv aj požiadavky cestujúcich. „V novom cestovnom poriadku sme vyšli napríklad v ústrety študentom na východe Slovenska, ktorí po novom nebudú musieť prestupovať na ceste zo školy domov,“ uviedol už bývalý generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň. „Ak sa nájdu prostriedky na spustenie všetkých pripravených liniek, vypravíme v budúcom roku opäť historicky najviac vlakov,“ podotkol.

Viac spojov do Rajky

K zmenám patrí aj posilnenie cezhraničnej linky z Bratislavy do maďarskej Rajky o 12 vlakov. Denne tam bude jazdiť 22 spojov, pričom v špičke pracovných dní pôjdu vlaky v úseku Bratislava-Petržalka – Rajka v hodinovom intervale. Novinky čakajú cestujúcich aj na regionálnych tratiach. „Ukončenie výluky na úseku Trnovec nad Váhom – Nové Zámky skráti jazdu vlakov REX Bratislava – Nové Zámky o 9 minút oproti platnému cestovnému poriadku,“ priblížil Drevický.

Nárast spojov na Kysuciach

Počet spojení na Kysuciach medzi Čadcou a Skalitým narastie o viac ako 90 %. Opätovne pôjdu priame osobné vlaky na linke Skalité – Žilina a zároveň sa predĺži ich trasa až do Liptovského Mikuláša či Martina. „V čase dopravných špičiek budú vlaky jazdiť v pravidelnom 30-minútovom takte, inak každých 60 minút,“ dodal mediálny zástupca ZSSK.

Úpravy na strednom Slovensku

Pre dlhodobú výluku, ktorá bude v budúcom roku medzi Novou Baňou a Hronským Beňadikom, upravili čas odchodov a príchodov diaľkových vlakov z Bratislavy do Banskej Bystrice a späť. „Skráti sa tak čas jazdy osobnými vlakmi medzi Zvolenom a Levicami od päť do 15 minút,“ objasnil Drevický s tým, že po novom pôjdu tieto vlaky hodinu a 43 minút. Dodal, že posuny odchodov a príchodov regionálnych vlakov vyvolali zmeny vo vedení diaľkovej dopravy.

Na trati medzi Zvolenom a Lučencom bude zmena základnej taktovej hodiny. Vlaky napríklad išli zo Zvolena po deviatej a po jedenástej, teraz pôjdu po desiatej a dvanástej. ZSSK uvádza, že je to pre lepšie previazanie s úsekom Lučenec a Jesenské. Pripomína, že ranný osobný vlak z Poltára posunú o 60 minút.