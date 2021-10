Už aj v Česku to pochopili, záujem o vakcínu rapídne vzrástol. Za deň zaočkovali až 39-tisíc ľudí

S výrazným nárastom prípadov nákazy koronavírusom v Česku rastie aj záujem o očkovanie. Ten je teraz najvyšší od augusta, uvádza spravodajský portál TN.cz.

V stredu v Českej republike podali 39 642 dávok vakcín, čo je najviac od 24. augusta. Týždeň predtým to bolo 22 426. Od začiatku očkovania v krajine použili takmer 12,2 milióna dávok očkovacích látok. Plne zaočkovaných je zhruba 6,07 milióna ľudí.

V Česku v stredu znova pribudlo značne viac nových prípadov ako pred týždňom, a to konkrétne 5 824. Deň predtým nové infekcie po prvý raz od apríla prekonali hranicu 6 000.

Pomohli prísnejšie opatrenia

O vakcínu začal byť mimoriadny záujem, očkuje sa na staniciach, v nákupných centrách, tvoria sa dlhé rady a ľudia chcú byť jednoducho zaočkovaní. Dôvodom je jednak zhoršujúca sa epidemická situácia v krajine, kedy začali počty pozitívnych stúpať. Druhým dôvodom je avizované sprísňovanie opatrení. Ľudia už nechcú reštrikcie a pochopili, že sa im vyhnú jedine vtedy, ak sa zaočkujú. Vláda rovnako avizovala, že ak sa situácia bude naďalej zhoršovať, zaviesť sa môžu aj povinné covidpasy v práci. V reálnom živote by to znamenalo buď dve dávky vakcíny a potvrdenie o úplnom zaočkovaní, alebo každodenné testovanie, ktoré by si človek musel hradiť sám.

Viac ľudí tiež potrebuje lekársku starostlivosť. V súčasnosti je hospitalizovaných 1 277 ľudí s ochorením COVID-19, z toho 167 je vo vážnom stave. Väčšina z nich nie je zaočkovaná. Viac ľudí bolo v nemocniciach naposledy 17. mája, uvádza TN.cz. V poslednom čase rýchlo rastú aj úmrtia v dôsledku COVID-19. Napríklad v pondelok zomrelo 19 ľudí, čo je najväčší denný prírastok za posledných päť mesiacov. Celkovo si pandémia v Česku vyžiadala už 30 689 obetí.