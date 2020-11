USA neprestáva prekvapovať. Francúzsky buldoček Wilbur sa stal starostom mesta

Niet sa preto čo čudovať, že ľudia hľadajú niečo, čo by im prinieslo radosť všade, kde sa len dá. Dôkazom je francúzsky buldoček menom Wilbur, ktorý bol vyhlásený za starostu.

Starostom mesta sa stal pes menom Wilbur

Medzi tie najdôležitejšie témy v USA patria v súčasnosti prezidentské voľby, ktoré s napätím sleduje celý svet. V tom napätí však portál LAD Bible prináša aj pozitívnu správu, jedno z amerických miest, Rabbit Hash v Kentucky, si za svojho starostu zvolilo francúzskeho buldočka menom Wilbur. Ide o milú tradíciu, v rámci ktorej si mestečko svojho zvieracieho starostu volí každý rok. Výsledky hlasovania oznamuje borderská kólia menom Lady Stone.

Pre NBC News sa vyjadrila Amy Nolandová, Wilburova majiteľka, ktorá hovorí, že mestečko Rabbit Hash nikdy nemalo bežného „ľudského“ starostu tak, ako iné mestá. Zdá sa však, že zvierací starostovia sa obyvateľom mestečka páčia, keďže si ich volia približne od roku 1990. Ako prvý s nápadom prišiel Don Claire, pričom primárnym cieľom bolo v tom čase vyzbierať financie pre miestnu historickú spoločnosť.

Prvým zvoleným starostom bol Goofy

Starostom Rabbit Hash nemusí byť len pes, môže sa ním stať aj iné zviera. Wilbur je však podľa miestnych obyvateľov zo svojej novej pozície nadšený. Dôkazom má byť príspevok, ktorý uverejnil na Facebooku. Obyvateľom mesta v ňom poďakoval za všetku ich podporu a vyjadril sa, že sa už nevie dočkať ďalších stretnutí s nimi.

V mestečku Rabbit Hash sa zvieratá majú naozaj ako v raji. Amy Nolandová má okrem starostu Wilbura doma aj dvoch ďalších psov. Okrem toho si pravidelne do pestúnskej starostlivosti berie aj mačky a ak je to potrebné, rozváža zvieratá, ktoré sa podarilo zachrániť z ulíc domov k ich novým majiteľom. Wilbura si Amy adoptovala pred štyrmi mesiacmi a popisuje ho tak trochu ako anomáliu, keďže ide o čistokrvného psa so všetkou potrebnou dokumentáciou.

On Tuesday night, Wilbur Beast, a French Bulldog, was elected mayor of Rabbit Hash, Kentucky in a landslide victory. https://t.co/lKYuvTsR2V — CBS 42 (@CBS_42) November 5, 2020

V mestečku, ktoré má menej ako 500 obyvateľov, od čias prvých zvieracích volieb, kedy bol za starostu zvolený pes menom Goofy, bolo zatiaľ zvolených za starostov 5 psov. Posledným starostom pred Wilburom bol pitbulteriér menom Brynn. Ten svoju funkciu plnil medzi rokmi 2016 až 2020. Zaujímavé je, že aj keď pri voľbe psieho starostu nejde vôbec o politickú záležitosť, voľby v Rabbit Hash takmer vždy pripadnú na rovnaký rok ako prezidentské voľby v USA.