Úprimné priznanie víťaza SuperStar, ktoré mnohých inšpiruje: Odhalil, ako funguje jeho rodina

Známy spevák, ktorého preslávila šou Slovensko hľadá SuperStar, si užíva rodičovské strasti a radosti so svojimi dvojičkami Peťkom a Števkom, ktoré vychováva s manželkou Danielou. Hneď ako mu prišli do života, už to nebolo len o koncertoch a speve. Objavilo sa množstvo povinností, ktoré nemohli samozrejme ostať len na jednom z nich. Vďaka vzájomnej dohode medzi spevákom a jeho manželkou to funguje u nich v rodine presne ako hodinky.

Umelec Peter Cmorík sa nedávno zúčastnil zvolenského plesu, kde sa však neprišiel zabaviť. Zavolala ho tam práca a zatiaľ čo on sa venoval spevu, jeho manželka Daniela sa starala doma o ich synov. Ako naznačil pre Topky, majú to totiž pekne podelené, čomu predchádzala dohoda a zavedenie určitých pravidiel. „Dnes to je tak, že tatino robí, maminka je doma,“ vyšiel s pravdou von Peter Cmorík, ktorého žena po jeho boku je taktiež z hudobnej brandže.

Čas na prácu i rodinu

Už celé roky sa držia spomínaných pravidiel, na ktoré nedajú dopustiť. „Obidvaja sme muzikanti, takže keď je Danielka preč, ja som doma s deckami. Je to veľmi pekné a tie deti žijú v tom, že my pracujeme a že hráme a potom si pozrú videá a tešia sa z toho,“ prezradil viac umelec o tom, ako sa striedajú s manželkou v práci a pri deťoch.

Vyžaduje si to však poriadnu dávku tolerancie a pochopenia, keďže obaja majú svoju prácu. Vďaka zaužívaným pravidlám sa to žiadnym spôsobom nedotkne detí, ktoré zakaždým majú doma jedného z rodičov. Ako doplnil spevák, dokonca deťom stihne napísať a popriať im dobrú noc, aj keď je na nejakej akcii so svojou kapelou.

Je pravda, že určitú zásluhu má na tom tiež ich vlastné domáce štúdio, kde môžu pracovať a zároveň byť blízko svojej rodine. Peter sa tak môže venovať všetkému, čo miluje. Rodine, ktorá je preňho prioritou, ale i koncertom, vďaka ktorým si publikum odnesie nezabudnuteľný zážitok. Jeho skupina je totiž zárukou energickej hudby, pri ktorej každý ihneď ožije. „Chceme prinášať rockovú hudbu, aby ľudia nezabudli, že je super, že sa na ňu dá tancovať, skákať, spievať a že má veľkú energiu,“ uviedol spevák, ktorý zároveň verí, že sa raz stane speváckou legendou.