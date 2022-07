Unikátny Posed v srdci vinohradov inšpirovaný zahraničím: Má moderný dizajn a ponúka výhľady priamo z postele

Leží nad vinohradmi a už na prvý pohľad upúta svojím originálnym vzhľadom exteriéru a útulnosťou, ktorú si pre svojich návštevníkov pripravil. Miesto, o ktorom hovoríme, sa nazýva Posed Vinica a nájdete ho v korunách stromov v Modre. Chvíle odpočinku od okolitého sveta na tomto mieste si navyše môžete spestriť vínom pochádzajúcim priamo z vinohradov pod ním alebo nahliadnuť do vinárskeho remesla, ktoré je pre tento región typické.

V rozhovore s Lenkou Šimkovou, majiteľkou Posedu, sa dozviete aj: Ako vznikol nápad priniesť do miestnych viníc Posed?

V čom je výnimočný a kde hľadali inšpiráciu pre jeho vznik?

Ako sa postavili k šetrnosti k prírode?

Čo všetko sa v Posede nachádza?

Aký zážitok svojim návštevníkom ponúka a v čom je výnimočný?

Spojili niekoľko nápadov do jedného

Za vznikom Posedu Vinica stojí niekoľko nápadov, ktoré sa napokon skĺbili v jeden projekt. „Vždy sme chceli vedľa nášho vinohradu postaviť nejakú búdku alebo útulňu, ktorá by slúžila otcovi na údržbu vinohradu,“ vysvetľuje Lenka. „Obzvlášť v letných mesiacoch je práca vo vinohrade celkom náročná a chceli sme, aby tam mal miesto, kde si bude môcť zložiť veci, skryť sa pred slnkom alebo dažďom a na chvíľu si odpočinúť.“

Do vinohradu sa chodili s priateľom často prechádzať práve kvôli krásnemu prostrediu a výhľadom, ktoré toto miesto ponúka. „Všimli sme si, že jedna jeho časť nie je vôbec využívaná, no vinič sa tam vysadiť nedá,“ uvedomili si, že práve toto miesto by bolo ideálne na to, aby tu vznikol napríklad prístrešok.

„Začali sme nad týmito plánmi premýšľať už trocha serióznejšie. Na cestách sme narážali na krásne glampingové projekty, ktoré slúžili sprvu podobným účelom a chceli sme tak vytvoriť niečo vlastné, kde by sme si všetko mohli upraviť podľa našich vlastných predstáv.“ Ďalším faktorom, ktorý Lenka spomína a pri vzniku ich projektu zohral dôležitú úlohu, bolo akoby postupné vymiznutie života z vinohradov. A rozhodli sa ho sem navrátiť.

Originálny dizajn a šetrnosť k prírode

„Keď sme potom objavili Posed, tak nám všetko do seba krásne zapadlo.“ Zaujal ich práve svojím dizajnom a súladom s prírodou. „Na Posed sme narazili v Čechách a rozhodli sme sa ho zakúpiť. Chceli sme, aby čo najviac pasoval do vinohradov. Upravili sme interiér a prirobili veľa vecí svojpomocne. Exteriérovú kúpeľňu sme postavili sami z recyklovaných materiálov, aby tiež čo najviac spĺňala potreby návštevníkov, no zároveň bola súčasťou prírody,“ opisuje Lenka.

Snažili sa o to, aby Posed čo najmenej zasahoval do prírody. Alebo ako hovorí Lenka, ideálne, aby nezasahoval vôbec.

„Postavený je na zemných vrtoch na starej kamenici a nie je napojený na žiadne siete. Aby sme ho mohli však využívať celoročne, je potrebné ho jemne upravovať pred každým ročným obdobím. V lete je napríklad potrebná voda v oveľa väčšom množstve, a tak sme k Posedu pripravili nádrž, ktorú plníme a vodu sami privážame. Na zimu momentálne chystáme typ vykurovania, ktorý by nezaberal veľa miesta, no zároveň bol príjemný na obsluhu,“ vysvetľuje.

Solárne panely a zrecyklované materiály

Elektrina v Posede je generovaná prostredníctvom solárnych panelov, ktoré sa nachádzajú na jeho streche. „Momentálne ju využívame nielen na svetlo, ale aj na exteriérovú sprchu či na vstupy na nabíjanie telefónov a notebookov.“

O tom, že bola pre nich ekologická stránka skutočne podstatná, svedčí aj fakt, že sa pri stavbe sústredili na to, aby čo najviac vecí pochádzalo už zo zrecyklovaných materiálov.

Ako príklad Lenka uvádza schody, ktoré vedú od vinohradov k Posedu a predtým boli súčasťou domu jej starého otca. Rovnako terasové laty a kúpeľňa pochádzajú zo strešných hranolov z toho istého starého domu. „Sedenie na terase sme zas vyrobili zo starých vinárskych sudov,“ dodáva.

Ponúka všetko potrebné a ešte niečo naviac

V Posede nájdete provizórnu kuchynku s pitnou vodou, plynovým varičom a všetkým potrebným k príprave chutných raňajok alebo večere. Samozrejmosťou jeho interiéru je pohodlná posteľ a dostatok úložného priestoru.

Kúpeľňa sa nachádza iba pár metrov od neho a osviežiť sa v nej môžete solárnou sprchou. Nájdete tu aj ekologickú kompostovaciu toaletu a umývadlo.

Výhľady cez veľké presklené okno priamo z postele

A čím je Posed Vinica výnimočný? Lenka má na túto otázku jasnú odpoveď. „Pre nás je Posed výnimočný najmä jeho polohou. Miesto je unikátne nádherným výhľadom na vinohrady a mesto Modra.“

Zároveň je nasmerovaný tak, aby bolo možné cez okno sledovať východy slnka a z terasy západ slnka. „Keďže stojí pod korunami stromov, tak je nenápadný a ponúka úplné súkromie. Ale vzdialený je od centra mesta na pešo len 10 minút,“ opisuje Lenka jeho atraktívnu polohu, kde si návštevníci oddýchnu od ruchu mesta.

Lenka vysvetľuje, že je v dnešnej dobe nereálne, aby každý vlastnil byt v centre mesta, chalupu v prírode a apartmány na horách a tieto miesta striedal podľa toho, kde práve chce tráviť čas a kde si môže „dobiť baterky“.

„My sme vďaka cestovaniu objavili množstvo krásnych tiny houses a glampingových projektov, ktoré nám umožnili stráviť v danej lokalite čas presne tak ako sme si predstavovali, a tak sme chceli aj my poskytnúť takýto priestor. Či už teda ľudia hľadajú samotu, zmenu prostredia alebo len odpočinok a romantiku, tak práve takéto formy prenájmu sú podľa nás ideálnym riešením.“

Ponúka noc uprostred vinohradov, aj dobré víno

Najväčším zážitkom Posedu Vinica podľa Lenky je to, že tu môžu návštevníci stráviť noc priamo v srdci vinohradov a nasať atmosféru vinohradníctva priamo z miesta činu. A ak ste milovníkmi vína, tu si nepochybne prídete na svoje.

„Nakoľko je v Modre veľa skvelých vinárstiev, tak je možné navštíviť aj otvorené viechy alebo si dohodnúť ochutnávku v niektorom z nich. Je pre nás dôležité, aby prostredníctvom návštevy vinárskeho regiónu ľudia pochopili, čo všetko sa skrýva za výrobou nášho skvelého slovenského vína a vytvorila sa tu tak tradícia vinárskeho turizmu, ako je napríklad na Južnej Morave či dokonca v Toskánsku.“

Lenka nakoniec dodáva, že skvelý odpočinok je v Posede Vinica samozrejmosťou. Svojich návštevníkov privíta aj fľašou vína vyrobeného z vinohradov ležiacich priamo pod ním.