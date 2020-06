Umelá inteligencia dokáže z úplne rozpixelovaného obrázka vytvoriť ľudskú tvár

Aj dnes existuje niekoľko programov, ktoré pracujú s upravenými obrázkami a tvárami, a snažia sa im spätne priradiť ich tvár. Ich presnosť však do veľkej miery závisí od stupňa úpravy obrázka a výsledok je často nepresný či rozmazaný.

Tím vedcov z Dukeovej univerzity vyvinul algoritmus s názvom PULSE (Photo Upsampling via Latent Space Exploration), ktorý dokáže vytvárať fotografie s až 64-krát vyšším rozlíšením ako zdrojové obrázky, čo je 8-krát detailnejšie ako predchádzajúce modely. Informuje o tom portál Science Alert.

Obrázky sú generované pomocou umelej inteligencie a výsledné výtvory nie sú skutočné tváre, aj keď vyzerajú veľmi realisticky. Nejde tak o revezrnú pixelizáciu fotografií. Je to však veľký krok vpred. Štúdia bola uverejnená na predtlačovom serveri arXiv.

[#AI] PULSE: Self-Supervised Photo Upsampling via Latent Space Exploration of Generative Models (by @DukeU, via @thenextweb):https://t.co/gB7dMfGjSa#facehallucination #imageforensics pic.twitter.com/6xXnIHLEqn

— Serge Courrier (@secou) June 12, 2020