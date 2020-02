Ukrajinskí lekári hovoria o zázraku. Žena sa prebrala 10 hodín po tom, čo jej bol vystavený úmrtný list

V médiách sa z času na čas objaví príbeh o niekom, kto ešte nie je pripravený rozlúčiť sa so životom. Zdá sa, že tentoraz sa podobný príbeh odohral na Ukrajine a miestni lekári hovoria o zázraku.

Žena vstala z mŕtvych po desiatich hodinách

Ako informuje portál Express, obyvateľka Ukrajiny, 83-ročná zdravotná sestra na dôchodku Ksenia Didukh, všetkých šokovala, keď takpovediac vstala z mŕtvych. Všetci sa nazdávali, že žena zomrela, 10 hodín po tom, čo jej bol vystavený úmrtný list, sa však opäť prebrala. Rodina už všetko pripravila na pohreb a dokonca sa konala už aj pohrebná hostina na jej počesť, keď sa žena opäť vrátila do sveta živých.

Bývalá zdravotná sestra dokonca popísala aj svoj posmrtný zážitok, v rámci ktorého sa mala ocitnúť v nebi po tom, čo ju k sebe volal jej zosnulý otec. Keď sa žena prebudila, chvíľu bola dezorientovaná a myslela, že lekári stojaci okolo nej v bielych plášťoch sú v skutočnosti anjeli.

Lekári sú z prípadu šokovaní. Rodina totiž ku Ksenii privolala záchrannú službu o šiestej ráno, tá však skonštatovala, že pre ženu je už príliš neskoro a nemá zmysel prevážať ju do nemocnice. O niekoľko hodín neskôr sa však záchranná služba musela do domu zdravotnej sestry vrátiť opäť.

Rodina aj lekári sú z prípadu šokovaní

Žena bola podrobená kardiogramu, ktorý neukazoval nič, len rovnú čiaru, čo znamená, že pacientkine srdce zlyhalo a prestalo pracovať. Lekári preto na miesto privolali policajtov a tí potvrdili, že Ksenia napokon zomrela. Lekári dokonca nechali vyhotoviť už aj úmrtný list, keď si Kseniina dcéra, Tetyana Potomchenko, všimla niečo nezvyčajné. Jej matka prejavovala známky života niekoľko hodín po tom, čo bola oficiálne prehlásená za mŕtvu. Telo starenky bolo totiž na dotyk stále teplé, čo znamenalo, že musí byť nažive.

Rodina opäť zavolala záchrannú službu, ktorá tentoraz ženu vzala do nemocnice. Následne bola umiestnená na jednotku intenzívnej starostlivosti. Lekári prišli na to, že žena pravdepodobne upadla do kómy, akonáhle sa však prebrala, bola schopná komunikovať so svojím okolím.

Lekári priznali, že ide o mimoriadne šokujúci prípad a mnohí sa s niečím takým nestretli ani počas desiatok rokov praxe. Kňaz, ktorý mal ženu pochovať, a dokonca aj lekári, hovoria o zázraku, ktorý sa nevidí len tak každý deň.