Ukrajina má dôvod na radosť: Z USA dostane masívnu vojenskú pomoc 8 miliárd, Kyjev môže vyhrať vojnu

Americký prezident Joe Biden vo štvrtok oznámil novú vojenskú pomoc pre Ukrajinu vo výške osem miliárd dolárov. Urobil tak pri príležitosti nadchádzajúcej návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Pomoc zahŕňa prvú dodávku presne navádzaných kĺzavých bômb typu vzduch-zem s názvom AGM-154 Joint Standoff Weapon, ktoré majú dolet do 130 kilometrov, ako aj ďalšiu batériu systému protivzdušnej obrany Patriot, rakety dlhého doletu i bezpilotné lietadlá.

Väčšia časť balíka (5,5 miliardy dolárov) má byť vyčlenená pred záverom fiškálneho roka v USA, ktorý sa končí v pondelok. Ďalších 2,4 miliardy spadá pod program ministerstva obrany Iniciatíva na podporu bezpečnosti Ukrajiny (USAI), ktorá Bidenovej administratíve umožňuje nakupovať zbrane od spoločností namiesto toho, aby ich vyčlenila z armádnych zásob.

Zelenskyj sa na sociálnej sieti X poďakoval Spojeným štátom za poskytnutie „položiek, ktoré sú najdôležitejšie pre ochranu“ Ukrajincov.

I am grateful to @POTUS Joe Biden, U.S. Congress and its both parties, Republicans and Democrats, as well as the entire American people for today’s announcement of major U.S. defense assistance for Ukraine totalling $7.9 billion and sanctions against Russia.

