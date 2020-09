Týfusová Mary: Kuchárka roky prenášala brušný týfus, v nútenej karanténe musela stráviť 26 rokov

Brušný týfus je aj v dnešnej dobe ťažké a mimoriadne nepríjemné ochorenie a jeho liečba si aj dnes vyžaduje hospitalizáciu. V čase existencie antibiotík sa s ním však dá bojovať určite efektívnejšie ako koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Vtedy sa v New Yorku začali objavovať podivné prípady výskytu tohto ochorenia. Za všetkými stála istá žena, ktorú médiá neskôr nazvali Týfusová Mary.

Írska kuchárka

Mary Mallonová sa narodila v meste Cookstown v Severnom Írsku. V roku 1884, keď mala 13 rokov, tak ako mnohí jej krajania, aj ona odišla do Spojených štátov za lepším životom. Najprv žila u svojej tety a strýka, potom si našla prácu ako kuchárka a varila pre lepšie newyorské rodiny. Okrem toho, že to nebola zlá a fyzicky až tak náročná práca, bola dobre zaplatená. Mary tak mala všetko, čo v živote potrebovala.

Všade vypukol brušný týfus

Mary sa pravdepodobne už s brušným týfusom narodila, uvádza kniha Typhoid Fever In History. Jej matka sa ním totiž nakazila počas tehotenstva.

Keď začala na prelome storočí pracovať ako kuchárka v štáte New York, do dvoch týždňov dostali jej zamestnávatelia týfusovú horúčku. Vždy, keď niekoho nakazila, tak zo zamestnania odišla inde. V roku 1901 sa presťahovala na Manhattan a pracovala u zámožnej rodiny, kde sa opäť vyskytli horúčky či hnačky. V tejto domácnosti na brušný týfus zomrela aj žena zodpovedná za pranie bielizne.

Potom sa presťahovala do ďalších domácností, kde sa situácia stále opakovala.

Brušný týfus Zdrojom nákazy je výhradne človek

Infekcia je zapríčinená baktériou Salmonella typhi, u bacilonosičov prežíva baktéria v žlčníku

Prenos nákazy je zvyčajne zapríčinený fekáliami kontaminovanou vodou či priamym kontaktom s infikovaným

Infekcia sa prejavuje nechutenstvom, horúčkou, únavou, bolesťou hlavy a vracaním

Pri ťažkej forme ochorenia môže pacient zomrieť na prudkú otravu krvi

Liečba prebieha antibiotikami, je možné sa proti nemu očkovať

Hľadanie zdroju infekcie

V roku 1906 sa Mallonová presťahovala na Long Island do Oyster Bay, kde pracovala ako kuchárka u newyorského bankára Charlesa Henryho Warrena. Situácia s týfusom sa opakovala aj tu a šesť z 11 ľudí v domácnosti sa nakazilo. Lekárom sa situácia začala zdať podozrivá, keďže toto ochorenie sa tu nevyskytovalo, uvádza portál The Straight Dope.

Mallonová z domácnosti odišla a zamestnala sa inde, pričom infekciu brušného týfusu šírila aj tam. Koncom roka 1906 si jedna rodina najala lekárskeho vyšetrovateľa Georgea Sopera potom, ako na brušný týfus zomrela jediná dcéra v rodine.

Ten preštudoval všetky podobné prípady výskytu brušného týfusu a našiel pri nich jediné spojenie – Mary Mallonovú. Výsledky svojho skúmania zverejnil v časopise Journal of the American Medical Association, kde uvádzal, že zdrojom nákazy je práve táto žena.

“Bolo zistené, že rodina zmenila kuchárku 4. augusta. To bolo asi tri týždne pred vypuknutím týfusovej epidémie. Nová kuchárka, Mallonová, zostala v rodine len krátku dobu a opustila ju asi tri týždne po tom, ako sa nákaza objavila. Rodina ju popisovala ako vysokú, slobodnú Írku vo veku okolo 40 rokov. Zdá sa, že bola zdravá,” uvádza publikácia Dinner With Typhoid Mary.

Stretnutie s Týfusovou Mary

Keď Soper Mallonovú konečne našiel, popierala, že by mala niečo spoločné so šírením brušného týfusu. Odmietla mu poskytnúť moč a stolicu na vyšetrenie, uvádza štúdia v JAMA Network. Neskôr ju navštívil opäť a sľúbil jej, že o nej napíše knihu a celý honorár jej daruje, ak s ním bude spolupracovať. Mallonová ale odmietla.

To sa ale už správy o Týfusovej Mary rozšírili a zdravotný inšpektor rozhodol, že Mary je bezpríznakovou prenášačkou – bacilonosičkou. Bola zadržaná a donútená vydať vzorky. Následne bola umiestnená do izolácie v nemocnici Riverside. V nej strávila tri roky, následne zdravotný komisár štátu New York rozhodol, že môže byť prepustená, ak nebude vykonávať povolanie kuchárky. Mary sľub podpísala.

Opäť kuchárkou

Mary začala pracovať ako žena, ktorá perie bielizeň, ale nepáčil sa jej nízky plat, oproti platu kuchárky. Zmenila si preto meno na Mary Brownová a opätovne sa zamestnala ako kuchárka. V priebehu piatich rokov sa situácia opakovala a všade šírila týfus.

V roku 1915 spôsobila týfusovú epidémiu v ženskej nemocnici, kde sa nakazilo 25 ľudí a dvaja ľudia zomreli. Pokúsila sa ujsť, no podarilo sa ju chytiť a zatknúť.

Opätovne ju umiestnili do karantény v nemocnici v Riverside, kde zostala až do roku 1938, kedy vo veku 69 rokov zomrela na zápal pľúc. Pri pitve jej našli v žlčníku živé baktérie týfusu, čo potvrdzovalo, že bola skutočne bacilonosičkou.

Ešte počas prvej izolácie jej ponúkli operáciu, ktorá by jej odstránila žlčník a ktorá by ju mohla zbaviť toho, aby šírila nákazu. To ale odmietala.

Zaujímavá bola tiež skutočnosť, ako Mary týfus šírila. Tieto baktérie zvyčajne umierajú varom a tak by jedlo, ktoré servírovala, malo byť neškodné. Mary však príliš nedbala na hygienu a ruky si neumývala často, čím sa jej darilo baktérie efektívne šíriť. Navyše, s obľubou ponúkala jej vlastnú špecialitu, na ktorú bola vždy pyšná, no v ktorej sa darilo bez problémov baktériám prežívať – broskyňovú zmrzlinu.